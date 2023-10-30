تموينك هتصرفه بزيادة في الزيت والسكر”.. حقيقة زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين شهر نوفمبر 2023 وزارة التموين تحسم الجدل

تعتبر زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين واحدة من أبرز المواضيع المثارة حالياً على محرك البحث جوجل، وتم تداول هذا الخبر على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي، مما دفع الكثير من الحاملين لبطاقات التموين للبحث عن توثيق هذه المعلومة، في هذا المقال سنلقي الضوء على حقيقة هذا الخبر ونقدم معلومات أخرى ذات صلة.

حقيقة زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين

تدور الشائعات حول زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين، ولكن وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت بنفي هذه الأقاويل، وفقًا للوزارة لم تتخذ أية إجراءات تتعلق بزيادة مبلغ بطاقة التموين، وما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي هو مجرد شائعة لا أساس لها في الواقع، لذا ينصح المواطنين بتوخي الحذر والتحقق من صحة المعلومات قبل الاعتماد عليها.

أسعار السلع الغذائية

يبحث أصحاب البطاقات التموينية عبر محرك البحث جوجل عن أسعار السلع الغذائية، لهذا أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قائمة هذه الأسعار والتي جاءت كما يلي: