تموينك هتصرفه بزيادة في الزيت والسكر”.. حقيقة زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين شهر نوفمبر 2023 وزارة التموين تحسم الجدل
تعتبر زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين واحدة من أبرز المواضيع المثارة حالياً على محرك البحث جوجل، وتم تداول هذا الخبر على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي، مما دفع الكثير من الحاملين لبطاقات التموين للبحث عن توثيق هذه المعلومة، في هذا المقال سنلقي الضوء على حقيقة هذا الخبر ونقدم معلومات أخرى ذات صلة.
حقيقة زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين
تدور الشائعات حول زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين، ولكن وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت بنفي هذه الأقاويل، وفقًا للوزارة لم تتخذ أية إجراءات تتعلق بزيادة مبلغ بطاقة التموين، وما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي هو مجرد شائعة لا أساس لها في الواقع، لذا ينصح المواطنين بتوخي الحذر والتحقق من صحة المعلومات قبل الاعتماد عليها.
أسعار السلع الغذائية
يبحث أصحاب البطاقات التموينية عبر محرك البحث جوجل عن أسعار السلع الغذائية، لهذا أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قائمة هذه الأسعار والتي جاءت كما يلي:
- سعر كيلو السكر 60 جنيه.
- سعر كيلو الأرز المعبأ 60 جنيه.
- سعر زجاجة الزيت زيت خليط وزن 800 مللي 30 جنيهًا.
- سعر كيس المكرونة وزن 800 جم 00 جنيه.
- سعر كيس المكرونة وزن 400 جم 5 جنيه.
- سعر المسلى صناعي وزن 800 جم 36 جنيهًا.
- سعر العدس المجروش وزن 500 جم 21 جنيهًا.
- سعر نصف كيلو الفول المعبأ 00 جنيهات.
- سعر کیس ملح طعام 300 جم 25 جنيه.
- سعر اللبن الجاف 125 جم 5 جنيه.
- سعر الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا 75 جنيه.
- سعر المربى أنواع 350 جرامًا 16 جنيهًا.
- سعر علبة التونة المفتتة وزن 140 جرامًا 18 جنيهًا.
- سعر كيلو الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 00 جنيه.
- سعر القهوة سريعة الذوبان 18 جم 4 جنيهات.
- سعر علبة مرقة دجاج 6 جنيهات.
- سعر البسكويت يوليوز سادة بجنيه ونصف.
- سعر البسكويت يوليوز ويفر بأنواعه 75 جنيه.
- سعر البسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.
- سعر كيس الصلصة وزن 300 جم 8 جنيهات.
- سعر باكو الشاي ناعم وزن 40 جم 5 جنيهات.
- سعر علبة البسكويت بوو بأنواعه 75 جنيه.