“هتصرف عيش براحتك”.. صرف 125 رغيف عيش بدون بطاقة تموين من كارت الخبز الجديد لكل من ينطبق عليه هذه الشروط

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية في جمهورية مصر العربية إلى تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية وعلى رأسها الخبز المدعم بعد أن أصبحت بطاقات التموين والحصول على السلع بأسعار مخفضة محصورة بالممتلكين لتلك البطاقات، قام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإطلاق مبادرة كارت الخبز الجديد الذي يمكن المواطنين غير الممتلكين لبطاقات التموين من شراء الخبز بأسعار منخفضة، في هذا المقال سنتناول تفاصيل مبادرة كارت الخبز الجديد والفوائد التي توفرها للمواطنين.

مبادرة كارت الخبز الجديد

تأتي مبادرة كارت الخبز الجديد كبديل عن بطاقات التموين لتمكين المواطنين الذين ليس لديهم بطاقات تموينية من الحصول على الخبز بأسعار مخفضة، يعمل الكارت على نظام الشحن، حيث يمكن للمواطن شحنه بالقيمة التي يختارها ومن ثم استخدامه لشراء الخبز بكميات محددة.

الصرف السهل للخبز

من خلال مبادرة كارت الخبز أصبح بإمكان المواطنين الحصول على الخبز بأسعار معقولة وكميات تلبي احتياجاتهم اليومية، يتيح الكارت للمواطنين شراء كميات مختلفة من الخبز وفقًا للقيمة التي يشحنونها على الكارت، على سبيل المثال عند شحن الكارت بقيمة 20 جنيه مصري، يمكن شراء 25 رغيفًا من الخبز، وبهذه الطريقة يمكن للمواطنين تحسين ظروف معيشتهم وتوفير سلع غذائية أساسية بأسعار معقولة.

ومن خلال مبادرة كارت الخبز الجديد، يمكن للمواطنين تخفيف العبء المالي الناتج عن ارتفاع أسعار الخبز في الأسواق الحرة، هذه المبادرة تعزز من الوصول إلى الخبز بسهولة وتوفير الوجبات اليومية للأسر المصرية بالتالي، تساهم مبادرة كارت الخبز في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.