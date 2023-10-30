احسب تموينك متخليش حد يضحك عليك”.. كم كيس سكر للفرد في التموين لشهر نوفمبر 2023 وما هي أسعار السلع التموينية؟

يعتبر معرفة كمية السكر المخصصة للفرد في نظام التموين سؤالًا شائعًا في هذه الأيام، يأتي هذا الاهتمام نتيجة للإعلان الأخير من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث قام بتحديد حصص السكر المقدمة لكل فرد حسب بطاقته التموينية، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم كم كيس سكر للفرد في التموين، بالإضافة إلى معلومات أخرى متعلقة بأسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023.

كم كيس سكر للفرد في التموين

تثير الشائعات والاستفسارات حول كمية السكر المخصصة للفرد في نظام التموين اهتماما كبيرا، وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، أن كمية السكر المخصصة للفرد الواحد على بطاقة التموين هي 2 كيلو جرامات شهريًا، وبالنسبة للأسر التي تحتوي على أكثر من 3 أفراد على بطاقتها، فإنها تحصل على 6 كيلو جرامات من السكر شهريًا.

أسعار السلع التموينية

بالنسبة لحاملي بطاقات التموين، البحث عن أسعار السلع التموينية أمر ضروري، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوضيح أسعار هذه السلع، حيث يمكن الاطلاع على بعضها كالتالي:

كيلو السكر بسعر 12.60 جنيه.

زجاجة الزيت (زيت خليط وزن 800 مللي) بسعر 30 جنيه.

كيلو الأرز المعبأ بسعر 12.60 جنيه.

كيلو مكرونة بسعر 13 جنيه.

كيس مكرونة وزن 400 جم بسعر 6.50 جنيه.

عدس مجروش وزن 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

نصف كيلو فول معبأ بسعر 9 جنيهات.

كيلو الدقيق المعبأ بورقي أو بلاستيك بسعر 18.00 جنيه.

مسلى صناعي بوزن 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

شاي ناعم بوزن 40 جم بسعر 5 جنيهات.

صلصة بوزن 300 جم بسعر 8 جنيهات.

علبة تونة مفتتة بوزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

مربى أنواع بوزن 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

ويجب على المواطنين أخذ الحذر عند تداول المعلومات والبيانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتحقق دائمًا من مصدر الأخبار لضمان الدقة والموثوقية، ولمعرفة المزيد عن أي تغييرات في برامج التموين وأسعار السلع، يجب الاعتماد على المعلومات الرسمية التي تصدرها الجهات المختصة.