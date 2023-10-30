تألقت قناة بوكس موفيز Box movies بفضل تقديمها لمحتوى مميز وجذاب ما جعلها محط جذب للعديد من عشاق الأفلام والمسلسلات الأجنبية هذه القناة الفضائية تفوقت على منافسيها وأصبحت واحدة من القنوات البارزة والرائدة في مجال البث الفضائي في هذا المقال سنتناول تردد قناة بوكس موفيز الفضائية الجديد وكيفية ضبطها على أجهزتكم لتتمكنوا من الاستمتاع بمشاهدة محتواها المتنوع والمثير.

تردد قناة بوكس موفيز

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12563.

معدل الترميز هو: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

طريقة ضبط القناة على جهاز الاستقبال

لضبط تردد قناة بوكس موفيز على جهاز الاستقبال الفضائي الخاص بك يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بفتح قائمة البحث أو الضبط على جهاز الاستقبال الفضائي الخاص بك.

اختر خيار “البحث عن القنوات” أو “الترددات الجديدة” من القائمة.

ستحتاج إلى إدخال تردد قناة بوكس موفيز الجديد والذي يمكن العثور عليه بسهولة من خلال البحث عبر الإنترنت أو زيارة موقع القناة الرسمي.

بعد إدخال التردد ابدأ عملية البحث عن القنوات الجديدة.

ستظهر قناة بوكس موفيز في قائمة القنوات المتاحة على جهاز الاستقبال الفضائي الخاص بك.

اختر قناة بوكس موفيز وابدأ بمشاهدة محتواها المميز.

مميزات قناة Box movies

يتميز تردد قناة بوكس موفيز بعدة مزايا تجعلها واحدة من القنوات الفضائية المفضلة لدى العديد من المشاهدين سنسلط الضوء على بعض مزايا قناة بوكس موفيز: