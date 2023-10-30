تردد قناة SSC الجديد 2023 تعد واحدة من القنوات الرياضية البارزة في منطقة الشرق الأوسط تتميز هذه القناة بتقديم تغطية شاملة ومميزة لجميع الأحداث الرياضية على الصعيدين العالمي والمحلي واحدة من أهم ميزات هذه القناة هي نقلها المباريات والأحداث الرياضية بشكل مميز ومتميز

قناة SSC

تركز تردد قناة SSC الجديد 2023 على تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة بما في ذلك الدوري السعودي للمحترفين وكأس العالم وبطولة أبطال آسيا بالإضافة إلى العديد من البطولات والمسابقات الرياضية الأخرى تعتبر هذه القناة وجهة رئيسية لعشاق الرياضة الذين يتطلعون لمتابعة المباريات والأحداث الرياضية على الساحة العالمية والمحلية.

من المهم بالنسبة للكثيرين معرفة تردد قنوات اس اس سي نايل سات المجانية لعام 2023.حيث يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمشاهدة القناة بسهولة عن طريق ضبط ترددها على أجهزتهم يعمل ذلك على تمكين الجمهور من متابعة المحتوى الرياضي الرائع الذي تقدمه قناة اس اس سي الرياضية دون أية صعوبة.

تردد قناة SSC الجديد 2023

يمكن الاستمتع بتنزيل تردد قناة SSC على الاقمار الصناعية المختلفة وذلك من خلال الاستفادة من البيانات التالية:

تردد قناة اس اس سي على نايل سات

يمكن استقيال قناة اس اس سي على القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:

التردد: 12523.

معامل تصحيح: 5/6.

معدل ترميز القناة: 27500.

استقطاب: عمودي.

جودة: HD.

تردد قناة اس اس سي نايل سات

كما يمكن أيضا أن يتم استقبال القناة على القمر الصناعي نايل سات عن طريق الاعتماد على البيانات التالية:

التردد: 12380.

استقطاب القناة: عمودي.

معدل ترميز: 27500.

جودة: HD.

معامل تصحيح: 3/4.

تردد قناة اس اس سي عرب سات

اما القمر الصناعي عرب سات يمكن أن يتم استقبال تردد قناة SSC غليه من خلال البيانات التالية: