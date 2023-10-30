تحميل كشوفات pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة الدفعة القادمة عبر منصة مظلمتي لجميع المحافظات العراقية 2023

يرغب العديد من المواطنين العراقيين تحميل كشوفات pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة الدفعة القادمة حيث أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خدمة الحصول على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023م حيث في ظل الظروف الاقتصادية قدمت الحكومة العراقية دعما كبيراً للمواطنين العراقيين داخل العراق ومن ضمن هذا الدعم تم تقديم الوجبة القادمة للمواطنين المستوفين لجميع الشروط المعلنة بواسطة الرعاية الاجتماعية، والآن دعونا نتابع معًا لاكتشاف كافة تفاصيل هذا الدعم في دولة العراق.

تحميل كشوفات pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية في كافة المحافظات العراقية، عن طرق الحصول على أسماء المشمولين بالوجبة العراقية الأخيرة الدفعة القادمة، عبر الموقع الرسمي لوزارة الرعاية الاجتماعية أو عبر منصة مظلمتي، وذلك من خلال اتباع الطريقة الصحيحة التالية:

انتقل إلى منصة مظلمتي الرسمية أو موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

قم بتسجيل الدخول الآن عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

يمكن الحصول على كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة pdf.

في النهاية قم إدخال اسم مقدم الطلب لمعرفة المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

شروط قبول أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لعام 2023

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن بعض الشروط التي يجب توافرها للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية وهي الوجبة الأخيرة في جميع محافظات العراق، ومن هذه الشروط ما يلي: