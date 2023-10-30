“هيا دي الأخبار ولا بلاش” .. الشعب طاير من فرحته قرار هام نشر سعادة لكله زيادة في كل المرتبات لشهر نوفمبر” .. زيادة ٦٠٠ جنيه والقبض بدري!!

وفقا لما تم الإعلان عنه من زيادة مرتبات شهر نوفمبر المقبل فإن السيد وزير المالية الدكتور محمد معيط أكد أن كافة العاملين في الدولة سوف يحصلون على مرتبات شهر نوفمبر مع الزيادة الجديدة المقررة التي أقرها السيد رئيس الجمهورية وسيتم العمل بتلك الزيادة من اليوم الإثنين، وذلك لكي يتم مساعدة المواطنين في التصدي للتضخم العالمي وزيادة الأسعار العالمية التي يعاني منها المواطنين المصريين.

حقيقة زيادة رواتب الموظفين نوفمبر

أعلن السيد الوزير أنه تم زيادة العلاوات من ٣٠٠ جنيه لتصل إلى ٦٠٠ جنيه مصرى بشكل شهري لكافة العاملين في الأجهزة الإدارية للدولة وذلك لجميع الدرجات الوظيفية بداية من الدرجة السادسة وصولًا للدرجة الأولى، وسوف يستفيد من تلك الزيادة حوالي ٤.٥ مليون موظف وتكلفتهم السنوية تصل إلى مبلغ قدره ١٦.٤ مليار جنيه، وقد أوضح سيادته أن العاملين في في الهيئات العامة والاقتصادية يصل عددهم حوالي ٣٣٦.٤ ألف موظف، وسوف يستفيدون من العلاوة السنوية المقررة لشهر نوفمبر بتكلفة تصل إلى ١.٢ مليار جنيه، وتتحمل كافة الهيئات تلك الزيادة من الموارد المالية الخاصة بها، هذا وقد أضاف سيادته أيضًا أن كافة القيادات السياسية في الدولة تحرص تمامًا على تحسين أجور ومرتبات العاملين بالدولة بصفة مستمرة وقد اتضح ذلك في وضع 4 زيادات في الأجور على مدار عامين فقط.

موعد صرف مرتبات نوفمبر ٢٠٢٣ بالزيادة الجديدة

سوف يتم صرف مرتبات شهر نوفمبر ٢٠٢٣ بالزيادة الجديدة لكافة العاملين بالدولة، وسيتم صرف المتأخرات أيام ٨، ٩، ١٢ من نفس الشهر، أما بالنسبة لمرتبات شهر ديسمبر سوف تصرف في يوم ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ وسيتم أيضا صرف المتأخرات في أيام ٧، ٨، ٩ من نفس الشهر، ويتم إتاحة كافة المرتبات والمستحقات للموظفين في ماكينات الصرف الآلى المتوفرة في مختلف أنحاء الجمهورية وفقًا للمواعيد المعلنة من قبل الوزارة.

وقد أهابت الوزارة لجميع الموظفين في مختلف الجهات الإدارية الحد من التزاحم أما ماكينات الصرف الآلى وذلك لأن المرتبات سوف تتاح في اي وقت بداية تاريخ نزولها وميعاد الصرف المحدد لها.