مسلسل كريستال الحلقة الأخيرة كاملة …. نهاية غير متوقعة أذهلت الجميع

مسلسل كريستال الحلقة الأخيرة كاملة، مسلسل كريستال أصبح من أهم المسلسلات اللبنانية وأشهرها خلال الآونة الأخيرة والذى اوشك على الإنتهاء، حقق المسلسل نجاحاً كبيراً منذ عرض أولى حلقاته فى لينال إعجاب عدد كبير من المشاهدين من شتى الأعمار والجنسيات، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على مسلسل كريستال الحلقة الأخيرة كاملة ومواعيد عرضه على قناة mbc .

مسلسل كريستال الحلقة الأخيرة كاملة

حيث يعد مسلسل كريستال النسخة العربية للمسلسل التركي “حرب الورود” الذي تم عرضه للمرة الأولى في عام 2014 إلا أنه استطاع أيضاً أن يحقق أعلى المشاهدات بسبب الأحداث الشيقة التي عرضها المسلسل في كل حلقة من حلقاته، إلا أن كريستال النسخة اللبنانية تفوقت على نظيرتها التركية، لتتصدر قوائم محركات البحث خلال الأيام الأخيرة.

وفي الحلقة الماضية من مسلسل كريستال تتألق فاي في حفل اختيار المصمم الجديد من قبل شركة السيد نديم المعرف بالكينج الذي سوف يصدم عليا بصدمة جديدة بعدما يقرر اختيار فاي لتكون المصممة الجديدة ، وتنهار عليا ويظداد كرهها لفاي أكثر وفي مشهد آخر يظهر جواد وهو يتقرب من فاي التي لا تمنحه اهتمام وتتجاهله مرة أخرى.

القتوات الناقلة لمسلسل كريستال

يعرض مسلسل كريستال على قناة mbc في تمام الساعة الثامنة مساء والساعة التاسعة مساء على قناة mbc العراق، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً على قناة mbc مصر وذلك من الأحد إلى الأربعاء ، ويمكنكم أيضاً مشاهدة مسلسل كريستال الحلقة الأخيرة على منصة شاهد vip.