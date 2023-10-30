اوعى تسمي عيالك كدا فيها غرامة وحبس”.. الحكومة تحذر من تسمية الأبناء الجدد بهذه الأسماء|| قائمة بالأسماء الممنوعة في مصر

تعد الأسماء من القرارات الهامة عندما يتعلق الأمر بتسمية الأطفال، وفي مصر أصبح من الضروري معرفة الأسماء الممنوعة التي يحظر تسمية الأطفال بها، هذا القرار جاء من الحكومة المصرية بهدف الحفاظ على الأخلاق والقيم الاجتماعية وضمان التوافق مع القوانين والتشريعات، في هذا المقال سنتعرف على الأسماء الممنوعة في مصر والعقوبات المفروضة على من يخالف هذا القرار.

الأسماء الممنوعة في مصر

تشمل الأسماء الممنوعة في مصر عدة تصنيفات:

الأسماء التي تتسبب في تشويه السمعة أو تسيء للفرد: تجنبًا لأي مشكلة تتعلق بسمعة الشخص.

الأسماء المركبة: هذه الأسماء تتألف من اسمين أو أكثر، وتمنع لتفادي التعقيدات القانونية والإدارية.

الأسماء التي تتعارض مع القيم والمبادئ الدينية والشرعية: مثل تسمية الأطفال “ملك الملوك”.

تكرار الأسماء: تمنع تسمية طفلين من نفس الأب بنفس الاسم لتجنب الالتباس في الهوية الشخصية والقانونية.

عقوبات تسمية الأطفال باسماء ممنوعة

إذا قام أحد الأهل بتسمية طفله بأحدى الأسماء الممنوعة، ستترتب عليه عقوبة مالية تبلغ 200 جنيه مصري، وتأتي هذه العقوبة ضمن سياستهم لتشديد الرقابة وتوجيه الأهل نحو اختيار أسماء مناسبة وقانونية، كما تم الإشارة إلى نية زيادة هذه الغرامة إلى 5,000 جنيه مصري في المستقبل.

الاهتمام بتسمية الأطفال بعناية

بشكل عام يجب على المواطنين في مصر أن يكونوا حذرين عند اختيار أسماء أطفالهم، ويجب التأكد من أن الاسم المختار يلتزم بالقوانين والتشريعات المحلية ويحترم القيم والمبادئ الدينية، وتعكس هذه القوانين الرغبة في الحفاظ على التراث والأخلاق في المجتمع المصري، وتعزز معنى الاهتمام بتسمية الأجيال الصاعدة بعناية ومسؤولية.