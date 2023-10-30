عشان متقولش معرفش وتندم”.. نداء هام من شركة المياه تدعو الأهالي للذهاب إلى مقر الشركة حالاً لهذا السبب

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالنشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى ضرورة توجه المواطنين إلى أقرب فرع للشركة وذلك لعدة أسباب، كما وجهت الشركة بمحافظة الجيزة للمواطنين إلى ضرورة الذهاب إلى خدمة العملاء التابعة لهم وذلك من أجل الإبلاغ بعدم استخدام المياه وهذا في حالة ترك المواطن المنزل فترة من الزمن، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على كل هذا إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.

المستندات المطلوبة لتعليق إصدار فواتير المياه

إذا رغب المواطن في حالة تركه المنزل لفترة طويلة بسبب السفر أو غير ذلك تعليق إصدار فواتير المياه فإنه يجب عليه أن يقوم بإحضار بعض الأوراق والتي تتمثل في الآتي:

تقديم طلب بغلق المياه وإيقاف إرسال الفواتير.

البطاقة الشخصية لصاحب الطلب تكون سارية المدة.

أدخال هاتف رقم صحيح أرضي أو محمول.

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طريقة تعليق إصدار فواتير المياه

يستطيع المواطن أن يقوم بتعليق إصدار فواتير المياه بكل سهولة وذلك عن طريق اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي: