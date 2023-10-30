آخر مستجدات القانون لازم تعرف قبل ما تبني”.. قانون التصالح لمخالفات البناء الجديد 2023 وأهم الحالات التي لا يجوز فيها التصالح

يتساءل العديد من المواطنين الراغبين في البناء عن قانون التصالح لمخالفات البناء وذلك بعد أن قامت لجنة الإسكان في مجلس النواب الموافقة على مشروع قانون التصالح الجديد، وذلك بعد توقف لعدة سنوات، لذلك في هذا المقال سوف نتعرف على هذا القانون إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

قانون التصالح لمخالفات البناء

تم الإعلان عن قانون التصالح لمخالفات البناء ومن خلاله تم الإعلان عن الحالات التي يمكن التصالح فيها والتي جاءت على النحو التالي:

الأعمال التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية.

في حاله تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى قامت وزارة الدفاع بالموافقة على ذلك.

في حاله قيام المواطن تجاوز قيود الارتفاع التي قامت سلطة الطيران المدني الإعلان عنها في حاله عدم تأثيرها على حركة الملاحة الجوية.

في حاله البناء على الأراضي التي تقوم الدولة بامتلاكها.

إذا قام المواطن بالبناء خارج الحيز العمراني.

إذا قام المواطن بالبناء خارج الحيز العمراني. في حاله التعدي على خطوط التنظيم بشرط أن تقوم الجهه الإدارة المختصة الموافقة على التصالح وبضوابط تقوم اللائحة التنفيذية بتحديدها.

إذا قام المواطن تغيير استخدام الأماكن المخصصة لايواء السيارات.

في حالة تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخطات تفصيلية معتمدة من قبل الجهة الإدارية.

في حالة المخالفات التي حدثت بالمباني والمنشآت التي تتميز بالطراز المعماري وداخل حدود المناطق التي لها قيمة متميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

التعدي على حقوق الارتفاق التي قام القانون الإعلان عنها وذلك في حاله الاتفاق بين كل من طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق كما تبيح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك.

حالات لا يجوز التصالح عليها

هناك بعض الحالات التي لا يتم التصالح فيها ومن أبرز هذه الحالات ما يلي: