مسلسل الخائن الحلقة الأولى بطولة قيس الشيخ موعد العرض والقنوات الناقلة

يعد مسلسل الخائن واحد من المسلسلات الحصرية التي لم تعرض من قبل ولذلك يتصدر اسم المسلسل محركات البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تقوم القنوات والمنصات المناقلة بالترويج للمسلسل بدايةً من الآن، حيث يشارك في هذا العمل فريق متميز جداً لديهم العديد من الأعمال الناجحة، كما يعتبر مسلسل الخائن من المسلسلات المقتبسة من مسلسل تركي شهير.

نجح بطل المسلسل قيس الشيخ نجيب في العديد من الأعمال وآخر الأعمال التي شارك في بطولتها مسلسل ستيتلو الذي كان يعرض بشكل حصري على منصة شاهد الأصلي، ويعد الجمهور أن دوره في مسلسل الخائن يقلب الموازين ويضاف إلى سجل أعماله لأنه يقدم شخصية جديدة ومختلفة عما قدمه من قبل بالمشاركة مع فريق عمل كبير، وبناءاً على رغب الكثير ننشر لحضراتكم اليوم عبر السطور التالي تفاصيل كثيرة حول مسلسل الخائن الحلقة الأولى.

مسلسل الخائن الحلقة الأولى

يعد مسلسل الخائن عمل مقتبس من مسلسل تركي شهير بنفس الاسم، حيث تدور أحداثه في إطار الدراما والتشويق، وتبدأ قصة المسلسل حول زوج وزوجة كانوا يعيشون حياة سعيدة في بداية حياتهم لكن تطرأ ظروف جديدة وتظهر فتاة بطريق هذا الزوج وتكون سكرتيرته الخاصة تبدأ بينهم قصة إعجاب في البداية وتتحول إلى الحب ومن هنا تكون بداية الخيانة وعندما تعلم زوجته تدبر خطة ذكية للانتقام وكشف سر زوجها الذي يخفي عنها منذ فترة طويلة.

مواعيد عرض مسلسل الخائن

بشكل رسمي أعلنت شبكة mbc عن طرح عمل جديد بعد انتهاء مسلسل كريستال نهاية هذا الأسبوع، على أن تعرض الحلقة الأولى من مسلسل الخائن الأحد المقبل الموافق 5 من نوفمبر ويتم عرض الحلقة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والساعة الثامنة بتوقيت السعودية، وتم عرض المسلسل عبر منصة شاهد vip والساعة التاسعة مساءً عبر شاشة قناة mbc العراق، وسوف يتكون المسلسل من 90 حلقة.

أبطال مسلسل الخائن