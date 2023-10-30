هسه..استعلام الوجبة السادسة pdf// منصة مظلتي وزارة العمل الإعانة الاجتماعية

استعلام الوجبة السادسة pdf، هذا ما يشغل بال المواطنين والأسر في العراق الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة، خاصة في ظل ارتفاع التكاليف في الدول العربية في الآونة الأخيرة، ولتسهيل هذه العملية، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تخصيص رابط إلكتروني للاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية للوجبة السادسة لعام 2023، سنستعرض إليكم كيفية الاستعلام بطريقة صحيحة وبسيطة، تابعوا معنا.

استعلام الوجبة السادسة pdf

سنقدم إليكم رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، وسنوضح الخطوات التي يجب اتباعها لتتمكنوا من استعلام الوجبة السادسة ‏pdf، يرجى اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ابحث عن قسم البرنامج الاجتماعي للرعاية الاجتماعية.

انقر على الرابط المشار إليه كبرنامج الرعاية الاجتماعية.

ابحث عن الوجبة السادسة وانقر على الرابط المخصص لها.

ستجد رابطًا لتحميل كشوفات المستفيدين، انقر عليه.

بعد تحميل الملف بصيغة PDF، قم بالبحث عن اسم المستفيد الذي ترغبين في الاستعلام عنه.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة pdf

أعلن وزير العمل العراقي أن هناك أكثر من 15 محافظة في العراق تحتوي على أشخاص يعيشون تحت خط الفقر لذلك، قام بإطلاق الوجبة التاسعة لكي يمكن لعدد كبير من الأشخاص في المدن المختلفة الاستفادة منها، تم تصميم الوجبة التاسعة لتوفير الدعم والرعاية الاجتماعية لتلك الفئة المحتاجة وتحسين حياتهم اليومية، سأوضح لكم كيفية الاستعلام عن الأسماء المشمولة في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة على النحو الآتي: