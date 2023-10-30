تابع الآن حفلة الكرة الذهبة | عبر تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2023 المتاح على جميع الأقمار الصناعية

واحدة من أشهر القنوات الرياضية الموجود على القمر الصناعي نايل سات هي قناة أبو ظبي الرياضية، ولذا وجدنا عدد كبير من المواطنين وبالأخص مشجعي الساحرة المستديرة يتساءلون عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2023، وذلك من أجل تثبيته على القمر والاستمتاع بالمحتوى الممتع التي تعرضه القناة على شاشتها، خصوصًا أن القناة أعلنت امتلاكها حقوق بث الملكية للدور النص النهائي من دوري أبطال إفريقيا فدعونا نذكر لكم تردد القناة، فتابعوا معنا.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2023

تنقل قناة أبو ظبي الرياضية عدد من البطولات والدوريات الرياضية الهامة سواء المحلية أو القارية وحتى بعض البطولات العالمية، وقد حصلت القناة مؤخرًا على حقوق بث بطولة السوبر الإفريقي للعام 2023 الحالي، حيث متوقع أن تنقل مباراة الأهلي وصن داونز، حيث الدور النصف النهائي من البطولة، ويأتي تردد القناة وفقًا لهذه الإحداثيات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد 11411.

اتجاه الاستقطاب: الأفقي.

معدل الترميز هو 3000.

معامل تصحيح الخطأ هو 6:5.

الجودة هي hd.

طريقة ضبط تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2023

بكل سهولة يمكن لمتابعي الكرة من كل مكان بالعالم تثبيت تردد القناة على القمر الصناعي بكل سهولة، وذلك من خلال السير على الخطوات التالية: