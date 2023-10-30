هل ميسي الفائز في جائزة الكرة الذهبية 2023؟ .. تسريب أسم الفائز !! تعرف على موعد الحفل والقنوات الناقلة اليوم

هل ميسي الفائز في جائزة الكرة الذهبية 2023؟ … سؤال يشغل الكثير من محبي ومشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم خلال الأيام الماضية وذلك تزامنًا مع اقتراب حفل الكرة الذهبية يوم 30 أكتوبر 2023 وتشير جميع الأخبار والتسريبات أن ميسي هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2023 وذلك للمرة الثامنة في تاريخه ، وهناك مصادر تشير أن مجلة “فرانس فوتبول” المسؤولة عن توزيع جوائز الأفضل في العالم أبلغت ليونيل ميسي بفوزه بجائزة الكرة الذهبية هذا العالم وذلك لتحقيقة لقب بطولة كأس العالم 2022.

هل ميسي الفائز في جائزة الكرة الذهبية 2023؟

ميسي يفوز بجائزة الكرة الذهبية 2023 للمرة الثامنة خلال مسيرته الكروية وذلك حسب مصادر موثوقة من الصحفيين في مجلة فرانس فوتبول المسؤولة عن توزيع جائزة الكرة الذهبية 2023 ويقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية يوم الاثنين القادم الموافق 30 أكتوبر 2023 في العاصمة الفرنسية باريس في حفل ضخم يشهده الكثير من لاعبي كرة القدم على مستوى العالم والكثير من الرياضيين المؤثرين في العالم.

موعد حفل الكرة الذهبية 2023

يقام حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية يوم الاثنين القادم الموافق 30 أكتوبر الجاري في العاصمة الفرنسية باريس وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ،ومن المتوقع أن يحصل “ليونيل ميسي” على جائزة الكرة الذهبية 2023 ، وسيتم الإعلان عن أفضل حارس مرمى وأفضل مدرب وأفضل هدف خلال عام 2023 ، ويمكنكم مشاهدة حفل جائزة الكرة الذهبية عبر قنوات bein sports القطرية والتي تقوم بنقل جميع كواليس الحفل.