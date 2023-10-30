أعرف حالًا “موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2023” والقنوات الناقلة المجانية متاحة على نايل وعرب سات

يتساءل الكثير من محبي ومشجعي كرة القدم على مستوى العالم عن موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2023 حيث يقام الحفل يوم الاثنين القادم الموافق 30 أكتوبر 2023 ومن المتوقع أن يحصل “ليونيل ميسي” على جائزة الكرة الذهبية هذا العام وذلك بعد فوزه بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه بمونديال قطر 2022 ويتواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ضمن 30 لاعب مرشحين للحصول على جائزة الكرة الذهبية وأفضل لاعب لعام 2023 وخلال السطور التالية نكشف كافة المعلومات حول موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2023.

موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2023

يقام حفل جائزة الكرة الذهبية يوم الاثنين القادم الموافق 30 أكتوبر 2023 في العاصمة الفرنسية باريس ويبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة و يذاع الحفل بشكل مباشر عبر الكثير من القنوات الفضائية والرياضية في العالم العربي ، وهناك بعض من التسريبات تشير لاقتراب “ميسي” من الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم الكرة الذهبية للمرة الثامنة خلال مسيرته الكروية وذلك بعد قيادة منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2023.

ترتيب محمد صلاح في قائمة أفضل لاعبي العالم 2023

تواجد المصري محمد صلاح في المركز 13 من ترتيب أفضل لاعبي العالم لعام 2023 وذلك بتقييم 7.24 درجة وفي المرتبة الأول “ليونيل ميسي” وفي المرتبة الثانية “جريزمان” وفي المركز الرابع “مبابي” وجاء “كريم بنزيما” مهاجم الاتحاد السعودي في المركز الخامس وجاء “هالاند” هداف الدوري الإنجليزي في المركز السادس ومن المتوقع أن يشهد الحفل عروضًا فنية مبهرة.