تحميل منهج شهر أكتوبر للصف الثاني الثانوي 2023 pdf ونماذج استرشادية للامتحانات

يبحث العديد من الطلاب في المرحلة الثانوية عن منهج شهر اكتوبر للصف الثاني الثانوي 2023 والذي يتكون من فيزياء وكيمياء واحياء وتاريخ وجغرافيا ولغة عربية ولغة انجليزية وسوف نعرض لكم من خلال هذا المقال المنهج الخاص بشهر اكتوبر للصف الثاني الثانوي 2023 تابعوا معي.

منهج شهر أكتوبر للصف الثاني الثانوي 2023

يمكنكم معرفة منهج شهر أكتوبر في مادة اللغة العربية بالتفصيل من خلال السطور التالية:

النصوص: اضافة تكون عبارة عن تجارب الحياه شعر تسع أبيات من وصايا الحكماء ونثر سبعة أسطر.

القراءة: إعمال العقل.

القصة: تتكون من واحد واثنين وثلاثة فصول.

الأدب: سيتكون من معلقات من فنون النثر الجاهلي ألا وهي الحكم والأمثال.

البلاغة: ستتكون من المحسنات البديعية إلا وهي الطباق والمقابلة والسجع.

النحو: سيكون عبارة عن إعراب الفعل المضارع نصب وجزم اقتران جواب الشرط بالفاء وجزم المضارع في جواب الطلب.

منهج شهر أكتوبر في مادة الأحياء للصف الثاني الثانوي

يمكنكم ايضا التعرف على المنهج الخاص بشهر اكتوبر للصف الثاني الثانوي لمادة الأحياء من خلال السطور التالية؛

تتكون الوحدة الاولى من ماده الاحياء من التغذية والهضم في الكائنات الحية درس التغذية في النباتات الخضراء حتى آخر الية امتصاص الماء والأملاح وايضا درس عملية البناء الضوئي حتى درس تركيب الورقة من درس اليه البناء إلى التفاعلات اللاضوئية بداية من التغذية الذاتية الى هضم البروتين بداية من الهضم في الأمعاء حتى اول الفصل الاول.