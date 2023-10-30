“بدل الساعة الواحدة بيقطع 3 ساعات”!! أعرف حالًا موعد انتهاء قطع الكهرباء الرسمي 2023

ازدادت معدلات البحث في الفترة الأخيرة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد انتهاء انقطاع الكهرباء كما أنه يترقب العديد من المواطنين في مصر موعد تخفيف أحمال الكهرباء وكان ذلك وفقا للجدول الذي تم وضعه من قبل وزارة الكهرباء الخاص بمواعيد قطع الكهرباء يوميا لمعرفة المزيد من المعلومات حول موعد انتهاء قطع الكهرباء في مصر تابعوا معي هذا المقال

موعد انتهاء قطع الكهرباء

تم الاعلان من قبل وزارة الكهرباء عن اتباع خطة جديدة من أجل تقليل عدد ساعات تخفيف الأحمال بصورة تدريجية بعد منتصف شهر أكتوبر عام 2023 وكان ذلك مع بداية العام الدراسي الجديد وساعد ذلك في بداية انخفاض درجة الحرارة ولكن لم يتم الاعلان حتى الان عن اليوم المحدد التي سوف يتم في انتهاء قطع الكهرباء.

كيفية ترشيد الكهرباء

يمكن ايضا لكل مواطن المساعدة في تخفيف الأحمال الكهربائية في مصر خلال الفترة المقبلة حتى يقل انقطاع الكهرباء عن طريق عدة خطوات سوف نقوم بنصها عليكم من خلال السطور التالية تابعوا معي: