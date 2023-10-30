رسميًا “بداية من اليوم موعد صرف السلع التموينية شهر نوفمبر 2023” .. ألحق هات تموينك قبل ما الاسعار تزيد تاني

مع اقتراب بداية شهر نوفمبر 2023 يبحث الكثير من المواطنين في مصر عن موعد صرف السلع التموينية شهر نوفمبر 2023 حيث من المحدد أن يتم صرف السلع التموينية في اليوم الأول من كل شهر وعليه فسوف يتم صرف السلع التموينية شهر نوفمبر 2023 يوم الاربعاء القادم الموافق الأول من نوفمبر 2023 وذلك على مدار الشهر في أكثر من 40 ألف منفذ وجميع المجمعات الاستهلاكية في كافة المحافظات المصرية.

موعد صرف السلع التموينية شهر نوفمبر 2023

يبدأ صرف السلع التموينية شهر نوفمبر 2023 يوم الاربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023 لكافة المواطنين من اصحاب البطاقات التموينية ويحصل الفرد الواحد على سلع تموينية بقيمة 50 جنيهًا حتى الفرد الرابع ويحصل باقي الافراد على سلع تموينية بقيمة 25 جنيهًا من الفرد الخامس وبقى الافراد في البطاقة الواحدة ، وتم توفير أكثر من 32 سلعة تموينية بأسعار مخفضة ، ويستفيد من بطاقة التموين أكثر من 64 مليون مواطن مصري في كافة المحافظات المصرية ، كما تمت إتاحة الحصول نقاط الخبز التي لم يتم الحصول عليها وشراء السلع التموينية المختلفة بها.

أسعار السلع على بطاقة التموين شهر نوفمبر 2023

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية أكثر من 32 سلعة مختلفة على بطاقة التموين بأسعار مخفضة يحصل المواطنون على الزيت والسكر بصفة أساسية ولكن يجب أن لا يزيد عدد زجاجات الزيت عن 4 زجاجات للبطاقة الواحدة ولا يزيد عن 6 كيلو جرام سكر للبطاقة الواحدة ويبلغ سعر زجاجة الزيت 800 مللي 30 جنيهًا على بطاقة التموين ، سعر كيلو السكر 12 جنيهًا.