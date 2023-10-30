عاجل “صرف 1000 جنيه زيادة على معاشات نوفمبر 2023” .. أعرف طريقة حساب المعاش بالزيادة هتوصل كام!

تداول الكثير من أصحاب المعاشات الكثير من الاخبار حول صرف 1000 جنيه زيادة على معاشات نوفمبر 2023 وقد أعلنت الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات أنه سيتم صرف 600 جنيه زيادة فقط على معاش شهر نوفمبر 2023 منها 300 جنيهًا زيادة شهر أكتوبر وسيتم صرفها بأثر رجعي مع زيادة شهر نوفمبر وسوف يبدأ صرف معاشات شهر نوفمبر يوم الاربعاء القادم الموافق 1 نوفمبر 2023 وذلك لمدة 6 أيام متتالية وخلال السطور التالية نبين حقيقة صرف 1000 جنيه زيادة على معاشات نوفمبر 2023.

صرف 1000 جنيه زيادة على معاشات نوفمبر 2023

وافق مجلس النواب في جلسته الاخيرة يوم 15 أكتوبر الماضي على قرارات الحكومة المصرية ورئيس الجمهورية بصرف زيادة استثنائية لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين بقيمة 300 جنيه شهرياً وعليه فإنه سيتم صرف 600 جنيهًا زيادة على معاش شهر نوفمبر 2023 حيث سيتم صرف معاش شهر أكتوبر بأثر رجعي مع معاش شهر نوفمبر وذلك وفقًل لتصريحات رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات في حوار له عبر أحد القنوات التلفزيونية.

الاستعلام عن معاش شهر نوفمبر 2023 بالزيادة الجديدة

يمكن لجميع أصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة معاش شهر نوفمبر 2023 بالزيادة الجديدة من خلال الخطوات التالية :