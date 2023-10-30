استقبل الآن “تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان” على جميع الأقمار الصناعية

يبحث الكثيرون من متابعي المسلسل التركي الشهير في الوقت الحالي عن تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان، حيث واحدًا من أشهر المسلسلات التركية الموجودة على الساحة في الوقت الحالي، حيث استطاع المسلسل أن يحقق نجاح كبير في حلقاته الأولى إلى أن أصبح أربعة أجزاء ويتم الآن عرض الجزء الخامس، وفي تقرير اليوم نرفق لكم تردد القناة وطريقة تثبيت التردد على النايل سات، فتابعوا معنا.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

تُعتبر قناة الفجر الجزائرية واحدة من أشهر القنوات الموجودة في المنطقة العربية، والتي تقوم بعرض باقة من المسلسلات العربية والتركية المدبلجة، ويتم عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس عليها في الوقت الحالي، بل مقرر عرض الحلقة 133 من المسلسل مترجمة اليوم على القناة، حيث يوم الخميس الموافق السادس والعشرين من شهر أكتوبر من عام 2023، وذلك بتمام الساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية والقاهرة، حيث تردد القناة على النحو التالي:

التردد على نايل سات

تردد القناة 12034.

معدل الترميز هو 27500.

اتجاه الاستقطاب هو الأفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو 3/4.

التشفير مجاني.

التردد على عرب سات

تردد القناة: 11034.

معدل الترميز: 27500.

اتجاه الاستقطاب العمودي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

التشفير مجاني.

خطوات تحميل تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان