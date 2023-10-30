مش هتصدق وصلت لكام؟!! اسعار سلع التموين بعد التخفيض شهر نوفمبر 2023 هتاخد تموين كتير اوي بـ 100ج

اسعار سلع التموين بعد التخفيض شهر نوفمبر 2023 تقوم الحكومة حاليًا بالتعاون مع القطاع الخاص بتنفيذ مبادرة هامة تهدف إلى تخفيض أسعار السلع الأساسية، ويتضمن هذا التعاون ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية واللحوم والدواجن في المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الرامية إلى تحقيق تخفيض في الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ويأمل الجميع أن تكون هذه الخطوات ذات تأثير إيجابي على مستوى معيشة الشعب وتقليل الضغوط الاقتصادية التي يواجهها.

اسعار سلع التموين بعد التخفيض شهر نوفمبر

تم تخفيض أسعار بعض السلع بالتفاصيل التالية:

سكر الكيلو: تم تخفيض سعره بمقدار 27 جنيهًا.

زيت 700 مل: يتراوح سعره بين 30 و35 جنيهًا.

زيت اللتر: يتراوح سعره بين 38 و45 جنيهًا.

العدس المجروش المعبأ: سعره انخفض إلى 40 جنيهًا للكيلو بدلاً من 54 جنيهًا، وسعر العدس السائب هو 36.5 جنيه.

الأرز: يتراوح سعره بين 18 و20 جنيهًا للكيلو.

اللبن المعبأ (زنة 500 جرام): سعره بلغ 14.90 جنيهًا، بينما سعر اللبن بالكيلو هو 27.90 جنيهًا.

جبنة مثلثات 8 قطع: سعرها 8 جنيهات.

جبنة الجنية (زنة 500 جرام): سعرها بلغ 24 جنيهًا بدلاً من 30 جنيهًا.

جبنة (زنة 250 جرام): سعرها يتراوح بين 14 و16 جنيهًا حسب النوع.

تخفيض أسعار مجموعة متنوعة من المنتجات الاستهلاكية يعتبر خبر إيجابي للمستهلكين ويمكن للأفراد الآن الاستفادة من تلك الخصومات على السكر، الزيت، العدس، الأرز، اللبن، والجبنة.