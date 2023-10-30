تردد قناة mbc 1 الجديد 2023 على نايل سات وتابع مسلسل المتوحش

تردد قناة mbc 1 الجديد 2023 التي تهتم بعرض كل الأعمال الجديدة من مسلسلات وبرامج وأفلام على مدار 24 ساعة بدون توقف، قناة mbc من أشهر القنوات الفضائية العربية التي تم تأسيسها في سبتمبر لعام 1991 وقد مضى على انطلاقها على الساحة الفضائية 32 عام ورغم ذلك مازالت القناة في مقدمة البحث.

حيث تتقدم قناة mbc 1 بشكل ملحوظ ودائماً تلتفت الأنظار حولها بسبب تميزها وانفرادها بنقل المسلسلات الجديدة على مدار العام، حيث تنوع القناة من المحتوي التي تقدمه من بين مسلسلات مصرية ولبنانية وسعودية وخليجية وتركية وهندية، تحاول قناة mbc أن ترضي جميع المتابعين وهذا ما يزيد من شهرتها الواسعة بين الكثير من القنوات، واليوم عبر موقعنا البديل ننشر لكم تردد قناة mbc 1 الجديد 2023 على نايل سات وعرب سات.

تردد قناة mbc 1 الجديد 2023

التردد: 11470.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل الاستقطاب: راسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

التشفير: مفتوحة.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: hd.

قناة ام بي سي mbc 1 موعد عرض مسلسل المتوحش

تعمل قناة mbc 1 بشكل مجاني وتبث طاقتها من القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وتستخدم إمكانيات وتقنيات عالية، كما أن القناة تعمل بدون رسوم إشتراك وهذا ما جعل نسب مشاهدة ومتابعي القناة يرتفع ويصل أكثر من 150 مليون، تقدم القناة خلال هذه الفترة أعمال في غاية التميز تتصدر ترند البحث على جوجل ومواقع التواصل، ومن أهم ما تقدمه القناة على الشاشة للجمهور المتابع هذه الفترة مسلسل كريستال ومسلسل المتوحش الذي يعرض لأول مرة على شاشة mbc يومياً من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وتستعد القناة لنقل أعمال جديدة الأسبوع المقبل وعلى رأسهم مسلسل الخائن بطولة ريتا حرب وقيس الشيخ نجيب وغيرها الكثير من الأعمال.

تردد قناة mbc 1 على عرب سات