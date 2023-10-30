مسلسل صلاح الدين الأيوبي هو عمل درامي تاريخي يركز على الأحداث السياسية والعسكرية التي جرت خلال القرن السادس هجريًا يقدم المسلسل نظرة على الصراعات والحروب التي وقعت في بلاد الشام ومصر خلال تلك الفترة تسلط الحلقات الضوء على حياة القائد الإسلامي صلاح الدين الأيوبي مستعرضة شجاعته وحنكته العسكرية وأخلاقه النبيلة. كما تسرد الأحداث كيف نجح صلاح الدين في هزيمة الصليبيين وتوحيد صفوف المسلمين.

مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 1 قصة عشق

سيتم عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي اعتبارًا من الـ 13 من نوفمبر 2023 وذلك كل يوم اثنين في الساعة المسائية المسلسل من إنتاج المنتج إيمري كونيك الذي قام بإنتاج مسلسلي نهضة السلاجقة وألب أرسلان بالإضافة إلى التعاون مع الشريك الباكستاني الإخراج للمسلسل من إبداع سيدات أنجي وهو نفس المخرج الذي قاد عمليتي إخراج مسلسلي نهضة السلاجقة وألب أرسلان أما الكتّاب الذين قاموا بصياغة قصة المسلسل فهم سردار أوزونالان وحسن أريماز وقاموا بتجسيد حكاية أحد أعظم القادة في التاريخ الإسلامي.

صلاح الدين الايوبي الحلقة 1 قناة TRT 1 التركية

من المخطط أن يتم عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي بشكل حصري على قناة TRT 1 التركية بشكل مباشر وبدون ترجمة وسيتم توفير الترجمة للمسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد العرض المباشر.

أما بالنسبة للقنوات العربية فحتى الآن لم تتم الإعلان عن عرض المسلسل على هذه القنوات تشير التقارير إلى أن المسلسل سيستمر لمدة ثلاثة مواسم على الأقل وقد يصل إلى أربعة مواسم في أقصى تقدير.