استقبلها الآن “تردد قناة مصر أم الدنيا 2023” للأخبار والدراما المصرية العريقة

تردد قناة مصر أم الدنيا هي نافذة تلفزيونية تفتح أمامنا عالمًا سحريًا يجمع بين التاريخ والحاضر، وتجسّد جمالًا مصريًا استثنائيًا، إنها أحد أبرز القنوات التلفزيونية في مصر والعالم العربي، حيث تقدم تجربة تلفزيونية فريدة من نوعها تمزج بين الثقافة والترفيه والإخبار لذا دعونا نتعرف على هذه القناة الرائعة.

تردد قناة مصر أم الدنيا 2023

قناة “مصر أم الدنيا” هي إحدى القنوات التلفزيونية المصرية البارزة والتي تعنى بعرض مجموعة متنوعة من البرامج والمحتوى الترفيهي والإخباري، تأسست هذه القناة بهدف تقديم محتوى متميز يلبي احتياجات المشاهدين في مصر وخارجها.

الهدف والرؤية: تهدف قناة “مصر أم الدنيا” إلى تقديم محتوى تلفزيوني متميز يعكس التراث والثقافة المصرية والعربية، كما تسعى القناة إلى تقديم برامج ترفيهية وإخبارية تستهدف جمهور متنوع وتسعى إلى تعزيز التواصل الاجتماعي والثقافي.

مجموعة متنوعة من البرامج: تقدم قناة “مصر أم الدنيا” مجموعة متنوعة من البرامج التي تشمل البرامج الإخبارية والبرامج السياسية والبرامج الثقافية والبرامج الاجتماعية والبرامج الترفيهية..

التغطية الإخبارية: تسعى القناة إلى تقديم تغطية إخبارية شاملة تشمل الأحداث الوطنية والدولية. وتعتمد على فرق صحفية محترفة لتقديم أحدث الأخبار والتقارير.

التواصل مع الجمهور: تسعى قناة “مصر أم الدنيا” إلى التفاعل مع جمهورها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وبرامج تفاعلية تشمل مشاركة الجمهور والاستفسارات والآراء.

الانتشار: تبث قناة “مصر أم الدنيا” على مدار الساعة وتتوفر للمشاهدين في مصر ومناطق أخرى.

تردد قناة مصر أم الدنيا

تردد قناة “مصر أم الدنيا” على القمر الصناعي النايل سات:

التردد: 11595 ميجاهيرتز.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي (عمودى).

جودة القناة: عالية الوضوح (HD).

وإليكم تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات: