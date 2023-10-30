قرعة الحج في مصر 2024 رابط التسجيل والشروط المطلوبة عبر موقع وزارة الداخلية

قرعة الحج في مصر 2024، بدأ الكثير من المواطنين يبحثون عن رابط التسجيل في قرعة الحج للموسم المقبل بعد أن أعلنت وزارة الداخلية عن استعدادها لاستقبال طلبات التقديم، من العام للعام والكثير من المسلمين يأملون أن يكون لديهم فرصة للحصول على تأشيرة الحج تشوقاً لتأدية مناسك الحج وزيارة بيت الله الحرام واستكمال الركن الخامس من أركان الإسلام.

تأشيرة الحج أصبحت باهظة الثمن لكن عند التسجيل في القرعة المقدمة من وزارة الداخلية يكون المبلغ مخفض بنسبة كبيرة وهذا ما يجعل المواطنين يتابعون الأخبار التي تنشرها وزارة الداخلية لبدء عملية تسجيل الطلب لعل النصيب يترك أبوابهم وتبكي أعينهم فرحاً عند قبول أسماؤهم في الحج، والجدير بالذكر أن للتسجيل في قرعة الحج لابد أن تتطابق الشروط كاملة على المتقدم وهذا ما ننشره لحضراتكم في الفقرات التالية، تابعوا معنا للحصول على موعد قرعة الحج في مصر 2024.

قرعة الحج في مصر 2024

تم الإعلان من قبل وزارة الداخلية المصرية عن فتح باب استقبال طلبات التسجيل على موسم الحج لعام 2024-1445، حيث أشارت الوزارة أن التسجيل يتم بعدة طرق من خلال أقسام الشرطة التابعة ومديريات الأمن، كما أتاحت الوزارة رابط إلكتروني مخصص لكبار السن لمن يرغب التسجيل في القرعة ويكون بشكل إلكتروني توفيراً في الوقت والمجهود، لكن يجب أن تتم عملية التسجيل بالبيانات المطلوبة بمنتهى الدقة ورفع المستندات المطلوبة بصورة واضحة لضمان النظر في الطلب وعدم استبعاده لعدم التحقق، ومن المقرر أن تستمر عملية التسجيل حتى يوم الإثنين المقبل الموافق 6 من نوفمبر 2023.

رابط التسجيل في قرعة الحج في مصر 2024-1445

لتسجيل طلب في قرعة الحج للعام المقبل عليكم الضغط على هذا الرابط البوابة المصرية الموحدة للحج. اختيار تسجيل حرجة الحج عبر الانترنت. الإطلاع على الشروط والتعليمات ثم الموافقة عليها والنقر التالي. إدخال الرقم القومي. رقم المصنع. إضافة رمز التحقق. ثم الضغط التالي. حدد المرافقين إن وجد. ثم ملء استمارة التسجيل. الضغط على تأكيد الطلب. اختيار وسيلة الدفع. وأخيراً الضغط على نتيجة الطلب بعد انتهاء التسجيل والاعلان من قبل وزارة الداخلية.

شروط قرعة الحج في مصر 2024