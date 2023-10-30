عاجل “شروط تعيينات مجلس القضاء الأعلى العراق للنساء والراجل” سارع في التقديم

سبق أن تم الإعلان عن شروط تعيينات مجلس القضاء الأعلى العراق وطريقة التسجيل بها، ولهذا نجد عدد كلير من المواطنين يجدون أن هذه الفرصة مناسبة لهم وتتناسب معهم، حيث رغم أنها عقود مؤقتة إلا أن هذه الوظائف مناصب مناسبة وذات عائد مالي ممتاز، وفي تقرير اليوم نوضح لكم طريقة التقديم والشروط اللازمة للتعيين والعمل داخل مجلس القضاء الأعلى في العراق، فضلًا تابعوا معنا.

شروط تعيينات مجلس القضاء الأعلى العراق

يجب أن تتوافر في المتقدم الراغب في شغل وظائف مجلس القضاء الأعلى عدد من الشروط، والتي تأتي على النحو التالي:

ضرورة أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم بواحدة من المحافظات العراقية.

ينبغي أن يكو سن المتقدم لا يقل عن 18 عام.

ينبغي ألا يكون قد سبق للمواطن أن تم الحكم عليه بقضية مخلة بالشرف أو قضية جنائية.

يجب أن يكون المواطن حاصل على شهادة تعليمية.

يجب ألا يكون المتقدم عامل في أي وظيفة من الوظائف الحكومية قبل ذلك.

يجب ألا يكون عضو في أحد الحركات الإسلامية أو الأحزاب السياسية.

التقديم في تعيينات مجلس القضاء الأعلى العراق

وضحنا لكم شروط التقديم على وظائف المجلس الأعلى للقضاء في العراق، وبالنسبة للتقديم، فهي على النحو التالي: