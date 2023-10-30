رابط التحميل مجانًا “الآن مسلسل طائر الرفراف الحلقة 44 مترجمة” على موقع لاروزا 2023

المواطنون والمواطنات متابعي المسلسلات التركية من كل أنحاء العالم العربي يبحثون في الوقت الحالي عن الآن مسلسل طائر الرفراف الحلقة 44 مترجمة، حيث واحدًا من أشهر المسلسلات التركية الموجودة على الساحة في الوقت الحالي، والذي يتابعه عدد كبير من المواطنين والمواطنات، وفي تقرير اليوم نرصد لكم موعد عرض الحلقة الجديدة من المسلسل، ففضلًا تابعوا معنا.

الآن مسلسل طائر الرفراف الحلقة 44 مترجمة

من المفترض أن موعد الحلقة الجديدة من مسلسل طائر الرفراف هي الحلقة الثانية والأربعين، حيث مقرر عرضها اليوم الرابع من شهر نوفمبر من عام 2023، ومتوقع أن تحمل هذه الحلقى في طياتها العدد من الأحداث الشيقة التي ينتظرها المواطنين متابعي المسلسل، والجدير بالذكر أن الحلقة سوف يتم عرضها اليوم الخميس بتمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية باللغة التركية، ثم يتم إذاعتها على موقع قصة عشق وماي سيما وعدد من المواقع الأخرى مترجمة باللغة العربية، لذا إن رغبت في مشاهدة هذه الحلقة فانتظر اليوم بعد منتصف الليل وتمتع بمشاهدتها.

القنوات الناقلة الآن مسلسل طائر الرفراف الحلقة 44 مترجمة

وضحنا لكم أن الحلقة الجديدة من مسلسل طائر الرفراف سوف يتم عرضها اليوم على قناة star tv، حيث سيتم عرضها باللغة التركية على القناة، ثم دبلجتها وعرضها على عدد من المواقع الإخبارية مثل إيجي بست وماي سيما وموقع قصة عشق، وسيتم عرضها على قناة أستار دي في، لهذا يمكن استقبال تردد القناة على الأقمار الصناعية بالإحداثيات التالية: