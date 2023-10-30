مواجهه صعبة جدًا “موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 133 مترجمة” على لاروزا وقصة عشق

ارتفعت معدلات البحث في الوقت الحالي عن موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 133 مترجمة، حيث واحدة من المسلسلات التاريخية الدرامية التركية التي جذبت عدد كبير من المواطنين لمشاهدته والاستمتاع بالحلقات المميزة منه، وفي تقرير اليوم نوضح لكم موعد عرض الحلقة الجديدة من المسلسل والقنوات الناقلة لها، فضلًا تابعوا معنا.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 133 مترجمة

يتم عرض المسلسل على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس باللغة العربية من كل أسبوع، وهذا يعني أنه سيتم عرض المسلسل اليوم الخميس السادس والعشرين من شهر أكتوبر من عام 2023، حيث يتم عرض الحلقة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، حيث الأربعاء أمس تم بث الحلقة الجديدة على قناة إي تي في التركية الثامنة مساءً وذلك باللغة التركية ثم اليوم على قناة الفجر الجزائرية الساعة التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 133

وضحنا لكم بالأعلى موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 133 مترجمة، وبالنسبة للحلقة الجديدة فيتم عرض المسلسل باللغة التركية واللغة العربية مدبلجة، حيث العرض يكون على النحو التالي:

يتم عرضها باللغة التركية على قناة ATV باللغة التركية كل يوم أربعاء.

يتم عرضها باللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية كل يوم خميس.

مع العلم أنه يتم الآن عرض الجزء الخامس من المسلسل، حيث الحلقة 133، والجدير بالذكر أن المسلسل يحكي عن أحداث الدولة العثمانية وكيف يتم بنائها وتأسيسها، حيث يتم عرض الأحداث بشكل مشوق في إطار درامي.