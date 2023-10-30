أخيرًا نزلت خلاص “جدول العلاوات الخمس” وأسماء المستفيدين بالرقم القومي .. أعرف بسرعة هتقبضها ولا أيه؟

يبحث الكثير من أصحاب المعاشات عن جدول العلاوات الخمس حيث أعلن رئيس الهيئة القومية للتأمينات عن موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وذلك على ثلاث دفعات حيث تم صرف الدفعة الاول في سبتمبر الماضي ، وسيتم صرف الدفعة الثانية في شهر مارس 2024 القادم ، وذلك لكافة المستحقين ممن يتقاضون معاش أقل من 2000 جنيه شهريًا ، وينتظر الكثير من أصحاب المعاشات ظهور جدول العلاوات الخمس وخلال السطور التالية نكشف عن جدول العلاوات الخمس وكيفية الحصول عليه.

جدول العلاوات الخمس

ازدادت عمليات البحث في الأيام الماضية حول كيفية الاستعلام عن جدول العلاوات الخمس والتي سوف يتم صرف الدفعة الثانية منها خلال شهر مارس القادم ويمكن الاستعلام عن أسماء المستحقين للعلاوات الخمس من خلال الخطوات التالية :

أولًا يجب الدخول إلى موقع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. ثم اضغط على الاستعلام عن جدول العلاوات الخمس. ثم قم بإدخال الرقم القومي. ثم اضغط على زر “أنا لست روبوت”. ثم اضغط على إرسال الطلب.

أماكن صرف العلاوات الخمس

وافق مجلس النواب خلال جلسته الأولى لشهر أكتوبر على قرارات الزيادة الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية في سبتمبر الماضي بزيادة المعاشات لتصبح 600 جنيهًا بدلًا من 300 جنيهًا وتصرف بأثر رجعي لشهري أكتوبر ونوفمبر مع معاش شهر نوفمبر 2023 ويتم صرف معاش شهر نوفمبر 2023 يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023 كما سيتم صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس في مارس 2024 ويمكن صرفه من الاماكن التالية :