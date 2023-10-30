لو كنت من المواليد دول “هتنزل من ضمن جدول أسماء المستفيدين من العلاوات الخمس” .. اعرف التفاصيل

يتساءل العديد من اصحاب المعاش عن جدول أسماء المستفيدين من العلاوات الخمس عام 2023 حيث وافق مجلس النواب المصري على قرار الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بزيادة العلاوات الاستثنائية لأصحاب المعاشات التي كانت 300 جنيه لتصبح 600 جنيه حيث أن يتم صرف العلاوات الاستثنائية بأثر رجعي ويمكن صرفها من خلال ماكينات الصرف الآلي للبنوك ويمكن ايضا من خلال بنك ناصر الاجتماعي ويمكن عن طريق كارت ميزة بجانب ايضا البريد المصري ولمعرفة المزيد من المعلومات حول جدول أسماء المستفيدين من العلاوات الخمس تابعوا معي هذا المقال.

جدول أسماء المستفيدين من العلاوات الخمس

ومن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يتم صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية خلال شهر مارس حيث انه يتم صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس خلال شهر سبتمبر ولمعرفة الجدول المستفيدين من العلاوات الخمس من أصحاب المعاشات عام 2023 تابعوا السطور التالية: