براتب خيالي ولأي مؤهل تعليمي “وظائف شركة الكهرباء 2023” للنساء والرجال بمؤهل وبدون .. أعرف التقديم أزاي

واحدة من ضمن الشركات الكبرى في جمهورية مصر العربية هي الشركة القابضة للكهرباء، ومؤخرًا تم الإعلان عن وظائف شركة الكهرباء 2023، والتي تم إتاحة الفرصة أمام عدد كبير من المواطنين للعمل داخل الشركة، وفي تقرير اليوم نوضح لكم كيفية التقديم على الوظائف والشروط المطلوبة للتقديم، فضلًا تابعوا معنا.

وظائف شركة الكهرباء 2023

أعلنت شركة الكهرباء عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة بها، حيث أتاحت الشركة التقديم على الوظائف لمدة أسبوع كامل، وقد وضحت أن التقديم يبدأ من يوم السبت القادم الثامن والعشرين من شهر أكتوبر من عام 2023، حيث وضحت الشركة أن المتطلبات المطلوبة للتقديم ما يلي:

أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم صناعي سواء ثلاث سنوات أو خمس سنوات من شعبة الكهرباء.

يجب أن يكون المتقدم حاصل بعد الدبلوم على معهد فني صناعي والشعبة أيضًا كهرباء.

على المتقدم أن يجتاز كل الاختبارات والمقابلات التي تقوم الشركة بعقدها من أجل القبول بتلك الوظيفة.

طريقة التقديم على وظائف شركة الكهرباء 2023

حتى يتمكن المواطن من التقديم على هذه الوظائف، عليه السير على عدد من الخطوات، والتي تأتي على النحو التالي:

أن يتوجه المتقدم إلى موقع بوابة الوظائف الحكومية الموجودة على شبكة الإنترنت.https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/SearchJobs.aspx?JobsState=yslH+mtfAIkVUTjYys4eiQ%3d%3d

اضغط على الوظائف الحكومية، ومن ثم انقر على وظائف وزارة الكهرباء والطاقة.

اضغط على الوظيفة واضغط على تسجيل وابدأ في إرفاق البيانات الخاصة بك.

مع العلم أن الوظائف غير متاحة الآن على الموقع، ويوم السبت القادم يتم الإعلان عبر البوابة على تفاصيلها وإتاحة التسجيل عليها لمدة أسبوع كامل.