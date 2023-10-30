رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي “حساب قيمة الزيادة الجديدة لشهر نوفمبر” 2023

عدد كبير من المواطنين والمواطنات المسجلين في معاش تكافل وكرامة يرغبون في الوصول إلى رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، وذللك من أجل التعرف هل يشملهم المعاش في شهر نوفمبر أم لا، خصوصًا أن الرواتب سوف يتم صرفها للمواطنين والمواطنات المستفيدين من المعاش شاملة زيادة 15% على المعاش الأساسي، وفي تقرير اليوم نوضح لكم رابط الاستعلام وموعد نزول المعاش، فضلًا تابعوا معنا.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين المستفيدين من معاش تكافل ومعاش كرامة الاستعلام عن قيمة المعاش الخاص به والتعرف على تفاصيل المعاش له من خلال السير على عدد من الخطوات، والتي تأتي على النحو التالي:

عليك أن تتوجه في البداية إلى موقع معاش تكافل وكرامة الموجودة على الشبكة.https://tk.moss.gov.eg/

اضغط على الاستعلام عن المعاش.

أضف الرقم القومي الخاص بك، ومن ثم انقر على استعلام.

بعدها يظهر لك نتيجة الاستعلام.

مع العلم أنه بنفس الطريقة يمكن تقديم شكوى في حالة عدم نزول المعاش، أو نزول المعاش ناقص.

الأوراق المطلوبة للاشتراك في تكافل وكرامة

أرفقنا بالأعلى رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالخطوات، وبالنسبة للأوراق المطلوبة فهي على النحو التالي:

صورة من بطاقة الرقم القومي الخاص بك.

صورة من شهادات الميلاد لجميع أفراد الأسرة.

صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق.

صورة لبطاقة التموين.

صورة من الإعاقة.

مع العلم أن المعاش ينزل للمواطنين والمواطنات في أول شهر نوفمبر، حيث سيتم الإيداع يوم الأربعاء القادم، حيث يوم الأول من شهر نوفمبر من عام 2023.