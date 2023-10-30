تحميل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالوجبة التاسعة في العراق 2023 “تحميل pdf مجاني”

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية أصبحت العديد من الأمور ذات أهمية كبيرة بالنسبة للمواطنين في العراق، وخاصة بعد إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تسهيلات للمواطنين وتجنب الخروج من المنزل، وذلك نظرًا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد العربية تعد واحدة من تلك الأمور التي تشغل بال الكثيرين هي البحث عن أسمائهم في الوجبة السادسة من برنامج الرعاية الاجتماعية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق أنها ستصدر أسماء المستفيدين في الوجبة الاجتماعية الأخيرة خلال الأيام القادمة، يمكن الآن للمواطنين الاستعلام عن هذه الأسماء بسهولة عبر منصة “مظلتي” الإلكترونية التي قامت الوزارة بتوفيرها لتسهيل عملية البحث عن أسمائهم، سيتعين على الأفراد اتباع خطوات بسيطة وسهلة للاستعلام عن وضعهم في هذه الوجبة الاجتماعية.

المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

يمكن للمواطنين الآن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة لعام 2023 عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بالانتقال إلى منصة “مظلتي” الإلكترونية.

اختر من بين الخدمات الإلكترونية المتاحة.

بعد ذلك، انقر على “الرعاية الاجتماعية”.

اختر “أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية – الوجبة الأخيرة للعام الجاري”.

أُدخل البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية ورقم البطاقة الذكية واسم المحافظة.

بعد ذلك، انقر على أيقونة “الاستعلام” لعرض تفاصيل الدعم على الفور.

انقر على كلمة “تحميل” لتنزيل الكشوف على جهازك.

افتح الكشوف وقم بالبحث عن اسمك للتحقق مما إذا كنت مشمولًا بالرعاية الاجتماعية أم لا.

المستندات المطلوبة 2023

للحصول على الدعم من الرعاية الاجتماعية في وجبة العام 2023، هذه هي المستندات المطلوبة: