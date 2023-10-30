رسميًا “انتهاء تخفيف الأحمال الكهربائية” في هذا الموعد .. كلنا هنرتاح من الضلمة دي خالص

انتهاء تخفيف الأحمال الكهربائية صرح مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن قرار وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال ليس مشروطًا بقرب حلول فصل الشتاء وانخفاض استهلاك الكهرباء مقارنة بالصيف، وأكد أن الخطة ما زالت قيد التنفيذ ولم يتم تحديد موعد نهائي لإيقافها، ومع ذلك هناك مؤشرات إيجابية تشمل توفير الوقود والغاز الطبيعي الضروريين لتشغيل محطات توليد الكهرباء بالكامل.

انتهاء تخفيف الأحمال الكهربائية

أكد مصدر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن مركز التحكم القومي للكهرباء لم يتلق أي تعليمات أو توجيهات بشأن تحديد موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال التي أعلن عنها مجلس الوزراء. وشدد على أن هذا القرار يعود إلى اختصاص مجلس الوزراء فقط.

وأشار المصدر إلى أنه تم إصدار تعليمات بعدم فصل التيار الكهربائي لأكثر من ساعة واحدة طوال اليوم، وللحفاظ على استدامة العملية التعليمية، تم استثناء بعض المدارس والجامعات من فصل التيار الكهربائي خلال أوقات الدراسة التي تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً.

وأكد المصدر استقرار التزويد بالكهرباء وانتظام عمل محطات توليد الكهرباء وإنتاجها وتم تحقيق هذا من خلال التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير الوقود والغاز الطبيعي اللازمين لتوليد وإنتاج الكهرباء.

نصائح لتقليل استهلاك الكهرباء

هنا بعض النصائح لتقليل استهلاك الكهرباء في منزلك: