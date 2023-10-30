حملها وأضبطها الآن “تردد قناة المنار اللبنانية” Al MANAR متاحة على جميع الأقمار الصناعية 2023
يبحث الكثير من المتابعين في جميع أنحاء الوطن العربي عن تردد قناة المنار اللبنانية حيث تعتبر قناة المنار اللبنانية هي موضع اهتمام الكثير من المشاهدين لمتابعة الأحداث الجارية في الوطن العربي والعالم الخارجي وخاصة الأحداث التي تسير في فلسطين المحتلة وما تتعرض له من هجوم عنيف من الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الماضية وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة المنار اللبنانية عبر القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات.
تردد قناة المنار اللبنانية
تعمل قناة المنار على تقديم العديد من البرامج التي تعمل من خلالها على إيضاح الرؤية وإيصال الحقيقة للمشاهدين وايضا تعمل قناة المنار ليس فقط على الاخبار السياسي كالتي تحدث في فلسطين وإنما تعمل على تقديم أخبار اقتصادية واجتماعية ودينية ورياضية .
كما أن القناة تتبع لحزب الله في لبنان وهم المسؤولون عن إدارتها وتبث القناة أحداث العدوان الإسرائيلي الغاشم عل غزة عل مدار اليوم وذلك عبر التردد التالي :
- القمر الصناعي: نايل سات
- تردد القناة : 12632
- معدل الاستقطاب : افقي
- معدل الترميز : 27500
برامج قناة المنار اللبنانية
تقوم قناة المنار اللبنانية بتقديم مجموعة كبيرة من البرامج التي تحظى بنسب مشاهدة عالية من قبل المشاهدين في الوطن العربي وخاصة في الأيام الاخيرة حيث تبث القناة الكثير من مشاهد الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدوان الإسرائيلي على غزة منذ بداية شه أكتوبر 2023 وذلك لمدة تزيد عن 20 يوم وإليكم برامج قناة المنار اللبنانية :
- بين قوسين
- ماذا بعد
- مع المشاهدين
- الكلمة الطيبة والكثير من البرامج التي تعمل على تقديمها القناة لإيصال الرؤية الواضحة المشاهدين وإيصال الحقيقة لهم على أكمل وجه .