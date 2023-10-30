رسميًا “موعد تسليم الكرة الذهبية 2023” التوقيت والقنوات الناقلة ومعرفة أسم الفائز بعد التسريب!!

واحدة من أكبر الأحداث الرياضية التي تحدث بالعالم وخصوصًا عالم الكرة هي جائزة البالون، حيث الكرة الذهبية التي تقدم لأفضل لاعبي وحراس كرة قدم لرجال والسيدات حول العالم، ولذا نجد الكثير من مهتمي الكرة يتساءلون عن موعد تسليم الكرة الذهبية 2023، وفي تقرير اليوم كل ما يخص الكرة الذهبية، فكونوا معنا.

موعد تسليم الكرة الذهبية 2023

حسب ما أعلنته المجلة الفرنسية المنظمة لهذا الحفل، فإن الحفل مقرر أن يكون اليوم الثلاثين من أكتوبر من عام 2023، حيث في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، حيث العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث هذا الحفل يتم اختيار أفضل لاعب كرة قدم حول العالم، وأيضًا أفضل حارس مرمي على مستوى العالم وأفضل لاعب ناشئ أيضًا، مع العلم أن مجموعة قنوات بين سبورتس القطرية مسؤولة عن بث أحداث الحفل على شاشتها بث مباشر، حيث يمكن تثبيت التردد الخاص بالقناة من خلال الإحداثيات التالية:

التردد: 12245.

القمر الصناعي هو النايل سات.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 2/3.

معامل الاستقطاب هو العمودي.

الجودة:hd.

المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية

وضحنا لكم بالأعلى موعد تسليم الكرة الذهبية 2023 وكذلك القنوات الناقلة لهذا الحفل، وبالنسبة للمرشحين فهم كثيرون، والذي منهم ما يلي: