تحميل الآن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي لكل المحافظات العراقية

يبحث المواطن العراقي عن رابط تحميل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة عن طريق منصة مظلتي لكل المحافظات العراقية حيث تعتبرالمشمولين بالرعاية الاجتماعية من أهم الموضوعات الحيوية في العراق حيث يرغب جميع العراقيين في معرفة كشوفات الأسماء المدرجة في برامج الرعاية الاجتماعية للتأكد من الأسماء التي تم إدراجها في قوائم القبول. وأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خطوات إجراء الاستعلام عبر موقع مظلتي للحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في الدولة.

تحميل الآن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة

أعلنت وزارة العمل بأن برامج الرعاية الاجتماعية في أراضي العراق التي تشمل كل من يحتاج إلى المساعدة لظروف الحياة وتوفير الآن فرص المعيشة للمواطنين العراقيين ولهذه البرامج شروط للقبول تعلن عنها الحكومية العراقية حيث على من تنطبق عليه الشروط المعلنة البدء بالتقديم إلكترونياً على البرنامج للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة الدفعة القادمة في العراق.

طريقة التسجيل في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023

اضغط على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمنح الرعاية الاجتماعية.

اضغط على اختيار لإجراء تسجيل جديد.

اكتب رقم البطاقة العراقية.

تحديد اسم المحافظة التي ينتمي إليها.

ملئ استمارة الطلب ونموذج البيانات بكافة المعلومات المطلوبة منك.

والتي يدور بعضها حول مقدم الطلب وعائلته ومكان إقامته.

أرسل الطلب بالضغط على زر إرسال.

رابط تحميل أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

قد زادت الوقت الحالي معدلات التقديم بشكل ملحوظ على الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لذلك سوف نوضح للجميع اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة الدفعة القادمة لذلك إليكم جميع التفاصيل المتعلقة بها كالآتي: