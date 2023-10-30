حمل pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق 2023 | وزارة العمل والشؤون الاجتماعية molsa.gov.iq

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق 2023، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عن الإنتهاء من رفع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة العراق 2023، والتي تعد من أهم مصادر الدخل للكثير من الأسر العراقية من محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة….

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تخصيص رابط الكتروني للاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، تيسيرا على عدد كبير من الأسر المستفيدة من برنامج الرعاية الاجتماعية، والذي يضم ىعدد كبير من الأسر العراقية وهو عبارة عن منحة مالية يتم صرفها شهرياً لعدد من الأسر ممن أنطبقت عليهم الشروط التي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي سوف نتحدث عنها من خلال الفقرة التالية ….

شروط التقديم في الرعاية الاجتماعية

وأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعي وهي:

أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية.

ألا يكون مستفيد من برامج الدعم الأخرى.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

ألا يقل سن المتقدمات من النساء عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

ألا يكون المتقدم من ذوي الأملاك والعقارات.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية