حساب المواطن موعد صرف الدفعة 72 لشهر نوفمبر 2023 ويعلن الفئات المستحقة للدعم

هناك انشغال كبير من المواطنين بالإطلاع على التصريحات الجديدة حول حساب المواطن موعد صرف الدفعة 72 لشهر نوفمبر 2023 التي من المقرر انطلاقها في غضون أيام قليلة، حيث يبعض فئة كبيرة من المستفيدين عن اليوم المحدد للإيداع وهل يكون هناك تأجيل بسبب العطلة الأسبوعية أم يكون موعد الصرف في منتصف الأسبوع، المواطنين في حالة من الترقب والانتظار للحصول على الدفعة 72 من حساب المواطنين لأن الدعم المقدم يعتبر في غاية الأهمية وهو الوسيلة الوحيدة لتلبية الاحتياجات الأساسية للطعام والشراب والدواء.

لقد تم تطبيق منظومة دعم حساب المواطن لأول مرة في عام 2017 وحقق نجاح كبير مما ساهم في انخفاض معدل الفقرة لأن هناك عدد كبير من الأسر أصبح لديهم دخل شهري أساسي وهذا هو الهدف الرئيسي ومازالت الدولة تبذل جهد كبير للقضاء على الفقر والجوع لرؤية 2023، تابعوا معنا السطور التالية لمعرفة المزيد عن حساب المواطن موعد صرف الدفعة 72 لشهر نوفمبر 2023.

حساب المواطن موعد صرف الدفعة 72 لشهر نوفمبر 2023

نظراً لكثرة البحث عن حساب المواطن نود أن نخبركم بأن خلال الساعات القليلة القادمة سيتم إصدار بيان رسمي لتحديد موعد إيداع المستحقات الشهرية للدفعة 72، ولن يتبقى على الموعد سوى 12 أيام متتالية لكي وسوف يعلن المسؤولين عن يوم الصرف لأن اليوم الرسمي العاشر من نوفمبر 2023 يكون يوم الجمعة في العطلة الأسبوعية، وأم أن تتم عملية الإيداع يوم الخميس الموافق 9 من نوفمبر وام يوم الأحد الموافق 12 من نوفمبر وخلال الساعات القليلة القادمة يتم إصدار الموعد بكافة التفاصيل.

شروط أهلية حساب المواطن الدفعة 72