وجبة شهر 10 ✓✓ .. تم رفع اسماء الرعايه الاجتماعيه الوجبة السادسة كاملة PDF

اسماء الرعايه الاجتماعيه الوجبة السادسة كاملة PDF أعلن وزير العمل، أحمد الأسدي، اليوم الاثنين، عن بدء تنفيذ الوجبة السادسة من الأشخاص المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية كما أشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من ربط شبكة التواصل مع مديريات التربية بشأن منحة الطلاب والطالبات وفي مؤتمر صحفي تابعته أسرة ومحرري موقع”البديل”، صرح الأسدي بأن الوزارة قد أطلقت الوجبة السادسة للمستفيدين من إعانة الحماية الاجتماعية، والتي تشمل ما يقدر بـ 89,963 أسرة تركزت هذه الوجبة على الفئات التي كانت الأكثر هشاشة بين المتقدمين عبر الإنترنت.

اسماء الرعايه الاجتماعيه الوجبة السادسة كاملة PDF

وأشار إلى أن عدد الأشخاص المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة والعجزة المستفيدين بلغ 7941، وبالتالي يبلغ عدد المستفيدين من الحماية الاجتماعية 401٬404 فرد ورب الأسرة، وهذا يعد أعلى عدد للمستفيدين من هذه الفئة في هيئة الحماية الاجتماعية.

لتحميل أسماء المقبولين في الوجبة الخامسة جميع المحافظات أضغط هنا .

وتابع بأنه يوجد 13,960 من النساء المشمولات بالحماية الاجتماعية، بما في ذلك الأرامل والمطلقات وزوجة المفقود والمهجورة والفتاة البالغة غير متزوجة والغرباء وأسرة النزيل، وبالتالي يكون إجمالي عدد النساء المستفيدات من الحماية الاجتماعية في جميع فئاتهن هو 561,659.

أسماء المقبولين في الوجبة الخامسة

وأوضح البيان أن جميع المتقدمين من الأيتام تمت تصفيرهم في عملية التقديم الإلكتروني، حيث تم تضمين 2467 يتيما في هذا اليوم وتم ذكر أن “توزيع الأعداد الباقية اختلف حسب الفئات الأكثر هشاشة ولا سيما المتقدمين في العمر ووفقًا للكثافة السكانية وخط الفقر، حيث تم تضمين جميع الأقضية والنواحي دون استثناء”، وأكد أيضًا أن “لم يتم استثناء أي قضاء على الإطلاق من التوزيعات المعلنة”.

وأشار إلى أنه تم الاعتناء بالمستفيدين من الحماية الاجتماعية منذ تسلمنا الوزارة وتشكيل حكومة الخدمة الوطنية وبلغ عددهم 818104 ألف أسرة أوضح أن عدد المستفيدين من الإعانة الاجتماعية مع التوزيع المعلن اليوم يبلغ 7349324 فردًا.

جاء في البيان أن الوزارة قد حصلت الأسبوع الماضي على قرارين، الأول من اللجنة التنسيقية بين المحافظات يشير إلى تشمل مستفيدي الحماية الاجتماعية بقطع الأراضي، والثاني من مجلس الوزراء يخصص 20 في المئة من الوحدات السكنية التي تبنيها الدولة لفئتي الأرامل وذوي الاعاقة لذلك اتخذت هيئة الحماية الاجتماعية جميع الإجراءات اللازمة من خلال التدقيق والفرز للمستفيدين وسوف ندخل في اجتماعات مع وزارة الاعمار والإسكان والمحافظين من أجل تنفيذ القرارين المشار إليهما.

لتحميل أسماء المقبولين في الوجبة الخامسة جميع المحافظات أضغط هنا .