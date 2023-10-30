مظلتي ..كشوفات اسماء الدفعة السادسة من الوجبة التاسعة للمشمولين براتب الرعاية الاجتماعية 2023

أعلن اليوم الاثنين وزير العمل أحمد الأسدي عن اسماء الدفعة السادسة من الوجبة التاسعة للمشمولين في حين أشار إلى أن الربط الشبكي تم إتمامه مع مديريات التربية بخصوص منحة الطلاب والتلاميذ وقال الأسدي إن الوزارة قد أطلقت الدفعة السادسة للأسر المستفيدة من الحماية الاجتماعية والتي تبلغ 89 963 أسرة تم التركيز في هذه الدفعة على الفئات الأكثر هشاشة بين المتقدمين الإلكترونيين.

الدفعة السادسة من الوجبة التاسعة للمشمولين

وأضاف أن عدد الأشخاص المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة والعجزة الذين تم توجيه الدعم الاجتماعي لهم بلغ 7941 شخصا مما يجعل إجمالي عدد الأشخاص المشمولين بالحماية الاجتماعية والذين يعانون من الإعاقة والعجز 401,404 فرد ورب أسرة وهذا هو أعلى مستوى تم تحقيقه من تغطية هذه الفئة في هيئة الحماية الاجتماعية.

المشمولين في الوجبة السادسة

وأكد أن الأرامل والمطلقات وزوجة المفقود والمهجورة والفتاة البالغة غير متزوجة والغرباء وأسرة النزيل يبلغ عددهم 13960 وبالتالي يصبح عدد النساء المستفيدات من مساعدة الحماية الاجتماعية بجميع فئاتها 561659 أكد البيان على أن جميع المتقدمين من الأيتام قد تم تصفيرهم في عملية التقديم الإلكتروني حيث تم تضمين 2467 يتيما في اليوم الحالي.

وقد ذكر أن باقي الأعداد تراوحت على الفئات الأكثر هشاشة وخاصة من الأعمار الكبيرة وفقا للكثافة السكانية والخطوط الفقرية حيث شملت هذه الأعداد جميع الأقضية والنواحي دون استثناء مؤكدا أنه لم يتم استثناء أي قضاء بشكل عام من الحصص المعلن عنها وأشار إلى أن ٨١٨١٠٤ ألف أسرة مشمولة بإعانة الحماية الاجتماعية منذ تولينا الوزارة وتشكيل حكومة الخدمة الوطنية وذلك مع الوجبة السادسة وأوضح بأن عدد الأشخاص المستفيدين من الدعم الاجتماعي مع الوجبة المعلنة في هذا اليوم يبلغ 7349324 فردا.

الرعاية الاجتماعية

وقد أكد البيان أن الوزارة حصلت في الأسبوع الماضي على قرارين الأول من لجنة التنسيق بين المحافظات يشير إلى تشمل المستفيدين من الحماية الاجتماعية بقطع الأراضي والثاني من مجلس الوزراء يخصص 20 في المئة من الوحدات السكنية التي تقوم الدولة ببنائها للأرامل وذوي الإعاقة لذا قامت الهيئة الوطنية للحماية الاجتماعية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من خلال التحقق من المستحقين وتنقيتهم وسوف ندخل في اجتماعات مع وزارة الإعمار والإسكان والمحافظين لتنفيذ القرارين المشار إليهما.

وفقا لقواعد بياناتنا يشير عدد 240189 ألف أسرة إلى أنهم يعيشون في منازل مستأجرة بينما 1133416 أسرة ليس لديها وحدات سكنية خاصة بها ويعيشون في منازل تتجاوز فيها عدد الأسر المتواجدة أكثر من واحدة أو يعيشون في العشوائيات وهناك 665416 أسرة لديها سكن شخصي وبالتالي نجد أن كشوفات اسماء الدفعة السادسة هامة لجميع العراقيين ..

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