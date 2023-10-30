مسلسل قيامة عثمان الحلقة 134 كاملة HD قصة عشق Kuruluş Osman مترجم للعربية

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 134 كاملة HD قصة عشق، تتزايد عمليات البحث عن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 134 كاملة التي يترقبها ملايين المشاهدين من شتى الأعمار والجنسيات، وذلك بسبب الأحداث المشوقة التي يعرضها المسلسل في كل حلقة من حلقاته ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على مسلسل قيامة عثمان الحلقة 134 كاملة HD قصة عشق Kuruluş Osman وموعد عرضه على القنوات الفضائية…..

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 134 كاملة HD قصة عشق

مسلسل قيامة عثمان هو مسلسل تاريخي استطاع أن يجذب أنظار الملايين من المشاهدين، منذ عرض الموسم الأول له ، وفي الـ 18 أكتوبر 2023 أعلنت قناة ATV التركية عن عرض الموسم الخامس للمسلسل التركي قيامة عثمان وسط ترقب عدد كبير من المشاهدين، ويظهر عثمان في هذا الموسم منفرداً بشخصيته القوية وسط جيشه وجنوده ليتصدى للعديد من الأعداء والوقوف أمامهم للحفاظ على الدولة العثمانية من بطش أعدائه .

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 134

وقد أعلنت إدارة قناة ATV التركية الأسبوع الماضي عن تأجيل عرض الحلقة 134 من مسلسل قيامة عثمان حداداً على أرواح شهداء غزة، وأكدت القناة على عرض الحلقة في الموعد الرسمي لها في الأسبوع المقبل، حيث يًعرض مسلسل قيامة عثمان على قناة ATV التركية يوم الأربعاء من كل أسبوع، ويعاد عرض الحلقة في اليوم التالي على قناة الفجر الجزائرية .

تردد قناة ATV التركية

التردد: 10796.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

الجودة: hd.

تردد قناة الفجر الجزائرية

كما يمكنكم استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية والاستمتاع بما تقدمه على مدار اليوم بدون تقطيع او تشويش، من خلال التردد التالي: