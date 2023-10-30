مسلسل كريستال الحلقة 88 فاي تكشف سرا عاليا وتبحث عن الفحص

مسلسل كريستال الحلقة 88، أوشك مسلسل كريستال على الانتهاء لأن يتكون من 90 حلقة فقط ولذلك يتشوق الجمهور للوصول إلى أحداث الحلقات الجديدة، حيث نجد أن البحث الرائج الآن هو مسلسل كريستال الحلقة 88 وخاصةً بعد تسريب الحلقة السابقة على فيس بوك والمواقع المختلفة.

كما أن الكثير من المتابعين يتفاعلون مع المنشورات اليومية التي تقوم بعرضها قناة MBC وشاهد VIP على فيس بوك، وهذا أكبر دليل على تعلق الملايين بمسلسل كريستال مما يحزن البعد على انتهاء العمل لأنهم كانوا يستمتعون بوقتهم عند مشاهدة أبطال العمل، ترقبوا معنا وسوف نقدم لكم المزيد حول مسلسل كريستال الحلقة 88

مسلسل كريستال الحلقة 88

انطلق مسلسل كريستال لأول مرة على الشاشة الفضائية التابعة لشبكة MBC يوم الأحد الموافق 2 من يوليو الماضي 2023 وحقق نجاح كبير ومازال يحقق المزيد من النجاح والشهرة وترتفع نسب المشاهدة يوم بعد يوم، يعرض مسلسل كريستال على قناة MBC 1 من الأحد وحتى يوم الخميس وتوقيت العرض الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والساعة 8 بتوقيت السعودية، ويعرض في الساعة 9 على قناة MBC العراق والساعة الثامنة والنصف على MBC مصر 2، كما يمكن متابعة جميع الحلقات عبر منصة شاهد VIP.

ملخص مسلسل كريستال الحلقة 88

تطورات سريعة وغير متوقعة في الحلقة القادمة من مسلسل كريستال، تلاحظ في أن علاقة باسل وتمارة وعندما تعود إلى المنزل في المساء تراهم وهم يشاهدون الفيلم معاً في لحظة انسجام وتتقرب تمارة من باسل لأنه وقعت في حبه وتبذل كل جهدها لكي تسعده وخاصةً أنها تعلم أن باسل يمكن أن يفقد حياته في أي لحظة بسبب الرصاص، ومن جهد أخرى يحاول جواد أن يلحق ب فاي في أي مكان تتواجد فيه لكي تسامحه ويبدأ معها حياة جديدة.

مما تحذر ندى جواد وتطلب منه أن يبتعد عن فاي ويكفي ما حدث لها من ورائه وتقول له أنت السبب في كل شئ، وفي اليوم التالي يلتقي جواد مع فاي ويقول لها أعلم جيداً أن قلبك مازل يحبني ويقترب منها ويقبلها وتشاهدهم تمارة وذهبت مسرعة إلى غرفتها وتحاول أن تقول لباسل لكنها تتردد وتطلب من فاي أن تترك باسل يعيش ما تبقى من حياته سعيدة بعيداً عن كذبتك وتحذرها فاي فما توقعكم بالحلقة الأخيرة هل تكون النهاية سعيدة مثل ما يريد المتابعين أم تكون النهاية حزينة مثل المسلسل التركي حرب الورود.