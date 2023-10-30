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“حتقطع ساعتين” خريطة خفيف أحمال الكهرباء في المحافظات بعد القرارات الجديدة
بعد الإعلان عن زيادة مدة قطع الكهرباء في مختلف المحافظات، أصبح من الضروري معرفة خريطة تخفيف أحمال الكهرباء في مختلف المناطق يأتي هذا الإعلان تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، الذي قضى بتمديد فترة قطع الكهرباء لمدة تصل إلى ساعتين بدلاً من ساعة واحدة، وذلك نظرًا لزيادة الأحمال على الشبكة الكهربائية وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنفيذ قرار رئاسة الوزراء لضمان استدامة توفير الكهرباء وتوزيعها بشكل عادل خلال هذه الفترة الحرجة. تتوافق هذه الإجراءات مع مبادئ الشفافية والعدالة، وتأتي في إطار توجيهات الجهات المعنية للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية في مصر.
خريطة تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات
لضمان تنفيذ هذا القرار بفعالية، تم تحديد خريطة تخفيف أحمال الكهرباء في مختلف المحافظات. لنلقِ نظرة على كيفية تنفيذ هذا القرار في بعض المحافظات الرئيسية:
- في الإسكندرية، يتم تنفيذ تخفيف الأحمال عن طريق قطع الكهرباء في مختلف المناطق بالتدرج لمدة ساعتين. يبدأ القطع في أول منطقة من الساعة 11 صباحًا بدلاً من الساعة 12 ظهرًا. تتم عملية القطع بالتدريج حسب موعد القطع لكل مجموعة. يمكن معرفة المواعيد الدقيقة من خلال الاتصال بشركة الكهرباء المحلية.
- في محافظة القليوبية، يتم قطع الكهرباء يوميًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 12 منتصف الليل بالتبادل بين المناطق. تكون مدة القطع في كل منطقة ساعتين. هذا الإجراء يأتي لضمان عدم وجود ضغط على شبكات الكهرباء في ظل زيادة الأحمال.
- في مصر العليا، تم تنفيذ قرار قطع الكهرباء لمدة ساعتين بدلاً من ساعة واحدة. تم توزيع المناطق على محطات الكهرباء الرئيسية والفرعية. هذا الإجراء يساهم في توفير الكهرباء للمناطق بشكل منتظم.
- في محافظة الدقهلية، تتم قطع الكهرباء لمدة ساعتين بالتوالي في مختلف المناطق من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 12 منتصف الليل. يتم ذلك بالتدرج حسب المناطق. هذا الإجراء يأتي في إطار تنفيذ قرار رئاسة الوزراء وتخفيف الأحمال على الشبكة الكهربائية.
- في محافظة البحيرة، تتم قطع الكهرباء لمدة ساعتين وفقًا لقرار رئاسة الوزراء. يتم تنفيذ ذلك بالتوالي على المناطق المحددة مسبقًا. يعمل هذا الإجراء على تخفيف الأحمال وضمان استقرار الشبكة الكهربائية.
- في محافظة الشرقية، تُجرى قطع الكهرباء لمدة ساعتين بالتوالي. تم تعديل مواعيد خطة تخفيف الأحمال لتكون ما بين 60 دقيقة حتى 120 دقيقة. هذا يساهم في تخفيف الأحمال الزائدة على الشبكة الكهربائية.
- جنوب سيناء تم استثناء محافظة جنوب سيناء من قرار قطع الكهرباء نظرًا لأنها منطقة سياحية وضغط الأحمال بها أقل من المحافظات الأخرى