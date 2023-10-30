“حتقطع ساعتين” خريطة خفيف أحمال الكهرباء في المحافظات بعد القرارات الجديدة

بعد الإعلان عن زيادة مدة قطع الكهرباء في مختلف المحافظات، أصبح من الضروري معرفة خريطة تخفيف أحمال الكهرباء في مختلف المناطق يأتي هذا الإعلان تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، الذي قضى بتمديد فترة قطع الكهرباء لمدة تصل إلى ساعتين بدلاً من ساعة واحدة، وذلك نظرًا لزيادة الأحمال على الشبكة الكهربائية وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنفيذ قرار رئاسة الوزراء لضمان استدامة توفير الكهرباء وتوزيعها بشكل عادل خلال هذه الفترة الحرجة. تتوافق هذه الإجراءات مع مبادئ الشفافية والعدالة، وتأتي في إطار توجيهات الجهات المعنية للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية في مصر.

خريطة تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات

لضمان تنفيذ هذا القرار بفعالية، تم تحديد خريطة تخفيف أحمال الكهرباء في مختلف المحافظات. لنلقِ نظرة على كيفية تنفيذ هذا القرار في بعض المحافظات الرئيسية: