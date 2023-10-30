أخر كلام حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين شهر نوفمبر 2023 العد التنازلي بدأ

يبحث المواطنين بكثرة عن حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين شهر نوفمبر 2023 لأن موعد صرف المقررات التموينية على وشك الاقتراب ولن يتبقى من شهر أكتوبر الجاري سوى 24 ساعة، حيث تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لتفعيل سيستم التموين وصرف المستحقات للمواطنين، لذلك ينشغل الملايين من المواطنين بمعرفة حقيقة 100 جنيه، دعم التموين يكلف الدولة الكثير من المال.

كما صرح الدكتور علي المصيلحي خلال الساعات الماضية بأن دعم الخبز يكلف الدولة أكثر من 90 مليار جنيه في العام ورغم كل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلد في الوقت الراهن لكن الدعم مازال مستمر ولن ينقطع مراعاة لظروف المواطنين لأن مستفيدين الدعم التمويني من الفئات الأكثر استحقاقاً وضمن الفئات الأولى بالرعاية، اليوم عبر التقرير التالية نقدم لكم حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين شهر نوفمبر 2023.

حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين شهر نوفمبر 2023

أخر تصريحات أعلنت عنها وزارة التموين والتجارة الداخلية صباح اليوم وتناولت تلك الأخبار العديد من المعلومات والأخبار الهامة، والجدير بالذكر أن الوزارة قامت بنفي الخبر المتداول عن 100 جنيه زيادة على بطاقة التموين وأكدت أنها مجرد شائعات تنشرها بعض الصفحات المجهولة والغير موثقة بهدف الزيارات والمشاهدات كي تلتفت الأنظار حولها لكن الأخبار الرسمية يتم الكشف عنها من قبل الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك.

متى موعد صرف المقررات التموينية

منذ عدة ساعات تم توزيع المقررات التموينية على البقالين ومنافذ التموين استعداداً صرف المقررات التموينية يوم الأربعاء القادم الموافق 1 من نوفمبر، حيث يبدأ الصرف في الصباح الباكر من مطلع نوفمبر لأن السيستم يتم تفعليه في الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة 9 مساءً، يحصل المواطنين على دعم تموينية بقيمة 50 جنية للفرد بحد أقصى 200 جنيه للبطاقة المكونة من أربع أفراد، ويصل دعم الخبز 150 رغيف خبز على مدار 30 يوم، كما يحصل المستفيدين من الدعم التمويني على جميع السلع والمنتجات بأسعار مخفضة من الزيت والأرز والسكر والمكرونة والشاي والجبن وغيرها من السلع المختلفة.