عاجل “جدول امتحانات شهر أكتوبر” وموعد نزول النتائج للصفوف الابتدائية .. رابعة وخامسة وسادسة 2023

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2023 تبدأ امتحانات شهر أكتوبر لجميع المراحل التعليمية، وهي تشمل المرحلة الابتدائية، والمرحلة الإعدادية، والمرحلة الثانوية، في مدارس محافظات الجمهورية ويمتد موعد الامتحانات من يوم الأحد 29 أكتوبر وحتى يوم الخميس 2 نوفمبر 2023.

جدول امتحانات شهر أكتوبر

إليك جداول امتحانات شهر أكتوبر لجميع المراحل التعليمية بالجيزة:

أولًا: جدول امتحانات طلاب الصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي):

الأحد 29 أكتوبر 2023: امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

الإثنين 30 أكتوبر 2023: امتحان العلوم والمهارات المهنية.

الثلاثاء 31 أكتوبر 2023: امتحان الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية.

الأربعاء 1 نوفمبر 2023: امتحان الرياضيات وICT.

ثانيًا: جدول امتحانات طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي:

الأحد 29 أكتوبر 2023: امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

الإثنين 30 أكتوبر 2023: امتحان اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

الثلاثاء 31 أكتوبر 2023: امتحان العلوم والتربية الفنية.

الأربعاء 1 نوفمبر 2023: امتحان الجبر والهندسة.

الخميس 2 نوفمبر: امتحان الدراسات والتربية الرياضية.

ثالثًا: جدول امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي:

الأحد 29 أكتوبر 2023: امتحان اللغة العربية والكيمياء.

الإثنين 30 أكتوبر 2023: امتحان اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة.

الثلاثاء 31 أكتوبر 2023: امتحان الفيزياء واللغة الأجنبية الثانية.

الأربعاء 1 نوفمبر 2023: امتحان الأحياء والتاريخ.

الخميس 2 نوفمبر 2023: امتحان الرياضيات والجغرافيا.

رابعًا: جدول امتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي: