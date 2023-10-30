أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة ظهرت حالًا عبر spa.gov.iq/umbrella

ازداد بحث المواطنين والمواطنات في العراق عن رابط منصة مظلتي من أجل الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث طرحت المنصة الأسماء المشمولة في الرعاية هذه الوجبة، تلك الرعاية التي يتم تقديمها للمواطنين والمواطنات من أصحاب الأسر الفقيرة والتي بحاجة إلى دعم شهري، وفي تقرير اليوم نرصد لكم كيفية الاستعلام عن المشمولين بالرعاية وما هي شروط الحصول عليها؟ فضلًا كونوا معنا.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

تقوم الحكومة العراقية بتقديم دعم الرعاية الاجتماعية للمواطنين والمواطنات بالعراق، حيث يكون الدعم في صورة وجبات تنزل لهم كل شهر، ويتم الإعلان عبر منصة مظلتي عن الأسماء المقبولة بهذه الرعاية كل وجبة، ويمكن للمواطنين المسجلين في الرعاية عمل استعلام عن أسمائهم من خلال سيرهم على الخطوات التالية:

عليك أن تتوجه في البداية إلى موقع مظلتي الموجودة على شبكة الإنترنت.https://spa.gov.iq/umbrella/

ستجد عدد من البرامج، عليك أن تختار برنامج الرعاية الاجتماعية ومن ثم سيتم توجهيك إلى منصة مظلتي.

حمل كشوفات المشمولين في الرعاية بعد تحديد رقم الوجبة، ومن ثم النقر على كشف الأسماء والاطلاع عليه لمعرفة من يشمله الدعم بالوجبة الأخيرة.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

وضحنا لكم أن منصة مظلتي تقوم بطرح أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، بحيث يتعرف المشمولين هل هم مشمولين بالرعاية أم لا، وبالنسبة للشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين، فهي على النحو التالي: