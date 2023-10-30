عشان تلحق تموين نوفمبر “شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023” بداية من 6 شهور

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين كثير من المواطنين يبحثون عن الشروط والخطوات المتعلقة بإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين لعام 2023 جدير بالذكر وزارة التموين أعلنت مؤخرًا عن جميع التفاصيل والإرشادات المتعلقة بهذه العملية.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين تشمل:

أن يكون الوالد أو والدة الطفل مستحقين للدعم التمويني ومسجلين في نظام الدعم.

يجب أن يكون الأبناء أو الأولاد مصرحًا بهم كمواليد جدد يستحقون الدعم.

يتعين أن تنخفض الدخول الشهري للأسرة تحت الحد المحدد، الذي يمكن أن يتغير باختلاف الموقف والتشريعات المحلية.

يجب أن يتوافق عدد الأفراد على بطاقة التموين مع الحد الأقصى المسموح به للبطاقة، والذي عادةً ما يكون لزوج وزوجة وبعض الأطفال.

الأسرة يمكن أن تكون مؤهلة لإضافة فرد إضافي إلى بطاقة التموين بشرط أن تكون هذه الأسرة من الأسر الأولى بالرعاية.

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين من خلال موقع دعم مصر التمويني، يمكن اتباع الخطوات التالية: