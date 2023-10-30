أخبار مصر
عشان تلحق تموين نوفمبر “شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023” بداية من 6 شهور
شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين كثير من المواطنين يبحثون عن الشروط والخطوات المتعلقة بإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين لعام 2023 جدير بالذكر وزارة التموين أعلنت مؤخرًا عن جميع التفاصيل والإرشادات المتعلقة بهذه العملية.
شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين
شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين تشمل:
- أن يكون الوالد أو والدة الطفل مستحقين للدعم التمويني ومسجلين في نظام الدعم.
- يجب أن يكون الأبناء أو الأولاد مصرحًا بهم كمواليد جدد يستحقون الدعم.
- يتعين أن تنخفض الدخول الشهري للأسرة تحت الحد المحدد، الذي يمكن أن يتغير باختلاف الموقف والتشريعات المحلية.
- يجب أن يتوافق عدد الأفراد على بطاقة التموين مع الحد الأقصى المسموح به للبطاقة، والذي عادةً ما يكون لزوج وزوجة وبعض الأطفال.
- الأسرة يمكن أن تكون مؤهلة لإضافة فرد إضافي إلى بطاقة التموين بشرط أن تكون هذه الأسرة من الأسر الأولى بالرعاية.
خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين
لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين من خلال موقع دعم مصر التمويني، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول على موقع دعم مصر.
- اضغط على أيقونة “سجل حساب جديد” إذا كنت تملك حسابًا على الموقع.
- سجّل الرقم القومي الخاص بصاحب بطاقة التموين.
- اكتب الاسم الأول للأم “الوالدة” في الحقل المخصص.
- اضغط على “خدمات التموين” في القائمة.
- اختر “إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في التموين”.
- ابدأ الخدمة لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين.
- قم بإدخال اسم الابن أو الابنة الذي ترغب في إضافته، ويجب أن يكون الاسم رباعيًا.
- أدخل الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة.
- كتب صلة القرابة، ستكون “ابن” أو “ابنة”.
- ثم اختر الصفة “ضم الأبناء”.
- أخيرًا، اضغط على أيقونة “إضافة” لإكمال عملية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين.