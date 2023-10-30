ما هي حقيقة إلغاء دعم الزيت من التموين شهر نوفمبر؟! .. أعرف الحقيقة والكلام فين

ما هي حقيقة إلغاء دعم الزيت من التموين هو موضوع يثير الكثير من الجدل والاهتمام في العديد من الدول، حيث يمثل الزيت جزءًا مهمًا من السلع الأساسية التي يعتمد عليها الكثيرون في حياتهم اليومية. قد يكون إلغاء دعم الزيت خطوة تهدف إلى تخفيف العبء على ميزانية الدولة أو تنظيم أو تحسين سياسة التموين، هذه الخطوة تثير العديد من الأسئلة والاستفسارات بين المواطنين الذين يعتمدون على هذا النوع من الدعم لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

ما هي حقيقة إلغاء دعم الزيت من التموين

تم التأكيد على أن الأنباء التي تحدثت عن إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي لا أساس لها من الصحة، وقد أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لا يوجد أي نية لإلغاء الدعم العيني للسلع التموينية، وبالتالي ستستمر المقررات التموينية في الصرف لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية.

متى سأحصل على المقررات التموينية؟

ستبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر في توزيع المقررات التموينية لشهر نوفمبر 2023 من الأربعاء المقبل، وستتم هذه العملية عبر 40 ألف منفذ بجميع أنحاء الجمهورية، سيتم توزيع السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، وتواصل الحكومة التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية.

ما هي السلع التي يتم صرفها؟

تتضمن السلع التموينية المصرية مجموعة من المنتجات الأساسية التي يتم توزيعها على حاملي البطاقات التموينية، تشمل هذه المنتجات الزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، والعدس، والفول، والدقيق، والشاي.